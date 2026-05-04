ضربة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة الحاسمة للقب الليغا 

تعرّض الفرنسي فيرلان مندي مدافع ريال مدريد الإسباني مجددا لإصابة في الفخذ الأيمن وفقا لما أكده "النادي الملكي"، ذلك بعدما عانى من سلسلة إصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية، في حين رجحت تقارير صحافية إسبانية غيابه لعدة أشهر.

وينضم مندي إلى قائمة المصابين في ريال مدريد وأبرزهم كيليان مبابي وأردا غولر وكارفاخال وتيبو كورتوا إضافة إلى ميليتاو ورودريغو الذين تأكد غيابهما عن كأس العالم عام 2026.

وتأتي إصابات ريال مدريد في توقيت حساس قبل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة المتصدر -ويحتاج إلى الفوز لحسم لقب الليغا- المقررة الأحد القادم الموافق العاشر من الشهر الجاري.

وكان مندي قد غادر مباراة فريقه أمام إسبانيول الأحد، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقها، إثر تعرضه لإصابة جديدة في "وتر العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى"، وهي الجزء الأمامي من عضلة الفخذ الرباعية، وفقا لبيان النادي الذي لم يحدد مدة غيابه.

وأفادت الصحافة الإسبانية بأن الظهير الأيسر، البالغ 30 عاما، قد يخضع لعملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة، ما قد يبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان اللاعب قد استعاد أخيرا مكانه أساسيا في الجهة اليسرى، لا سيما خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، بعد فترة طويلة من المعاناة مع الإصابات.

وتُعد هذه الإصابة الرقم 16 لمندي منذ انضمامه إلى الميرينغي في عام 2019، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

ويمتلك مندي 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، كانت آخرها في يونيو/حزيران 2024 أمام كندا في بوردو والتي انتهت بالتعادل السلبي.