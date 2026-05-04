"صدام حول ترامب".. مدرب أستراليا يتمنى حضوره للمونديال وقائده يعتبره "استهزاء"

قال توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي إنه سيكون من "الرائع" حضور دونالد ترامب مباراة فريقه في كأس العالم لكرة القدم ضد الولايات المتحدة في ⁠سياتل، مؤكدا أن وجود الرئيس الأمريكي سيحفز فريقه.

ومن المتوقع أن يحضر ترامب مباريات البلد المشارك في استضافة البطولة، والتي تشمل مباراة في دور المجموعات ضد أستراليا بقيادة بوبوفيتش في استاد سياتل الذي ⁠يتسع إلى 72 ألف متفرج يوم 19 يونيو/حزيران المقبل.

وقال بوبوفيتش للصحفيين في سيدني اليوم الاثنين "لا أعرف ما إذا كان يريد الحضور ومشاهدة الولايات المتحدة تلعب، لكنني أتوقع بالتأكيد حضوره ومشاهدة فريقه بلاده في كأس العالم. إذا اختار مشاهدة أستراليا، فسيكون ذلك رائعا بالنسبة لنا. سيجعل ذلك محاولة الفوز بتلك المباراة أكثر خصوصية".

"صدام حول ترامب"

وأحدث رأي المدرب صداما في الآراء حول ترامب مع ‌جاكسون إرفاين لاعب الوسط والقائد المؤقت لأستراليا الأسبوع الماضي إن منح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جائزته الأولى للسلام إلى ترامب يمثل "استهزاء" بسياسة الفيفا لحقوق الإنسان.

لكن بوبوفيتش قال إنه غير منزعج بالمناخ السياسي في الولايات المتحدة، وهو يستعد للتوجه إلى ساراسوتا بولاية فلوريدا للمشاركة في معسكر تدريبي قبل كأس العالم.

وتبدأ كأس العالم، التي تستضيفها كندا والمكسيك أيضا، في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال بوبوفيتش عن جولة أستراليا في الولايات المتحدة لخوض مباريات ودية "كنا بالفعل ⁠في الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ولم نواجه أي مشاكل هناك.

وأضاف "⁠استمتعنا بالتجربتين – داخل الملعب وخارجه. تم الاعتناء بنا جيدا. قضينا وقتا رائعا، سواء كان ذلك بشكل غير رسمي أواحترافي بالطبع من خلال التدريبات والمباريات".

ورد المدرب على لاعبه قائلا "جاكسون شاب ناضج. لديه آراؤه الخاصة. تركيزي منصب على الفريق ولن أهدر طاقتي في مثل هذا الأمر".

وستصل ⁠مجموعة من ثمانية لاعبين إلى معسكر أستراليا في فلوريدا هذا الأسبوع بينهم هاري سوتار وماثيو ليكي اللذان شاركا في كأس العالم 2022 في قطر.

وسينضم ⁠لهم المزيد مع اقتراب انتهاء مواسم الأندية.

ولم يلعب سوتار، قلب ⁠الدفاع المقيم في بريطانيا، سوى القليل من المباريات خلال عام ونصف منذ إصابته في وتر العرقوب أواخر عام 2024، بينما يعود ليكي، جناح ملبورن سيتي (35 عاما)، للملاعب بعد فترة نقاهة طويلة عقب خضوعه لجراحة في الفخذ.

وأشار بوبوفيتش إلى أن اللاعبين الاثنين ‌سينضمان إلى التشكيلة النهائية لكأس العالم إذا تمكنا من إثبات لياقتهما البدنية في فلوريدا، بينما أشاد بأداء ليكي خلال هزيمة سيتي بركلات الترجيح أمام أوكلاند إف.سي في الأدوار الإقصائية للدوري الأسترالي يوم السبت الماضي.

وقال "كان ماثيو ‌ليكي ‌أفضل لاعب في الملعب وعمره 35 عاما، دون أن يكون قد خاض مباريات كثيرة. هذا هو الفارق، وهذا ما تحتاجه في كأس العالم. الآن هل سيشارك في كأس العالم؟ هذا يعتمد على لياقته البدنية".