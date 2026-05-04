شاهد.. حارس يسجل في مرماه وزميله يغادر المباراة ويتهمه بالتلاعب

فتحت رابطة الدوري البنمي لكرة القدم تحقيقا رسميا، بعد أن أثار هدف ذاتي غريب الشكوك بوجود شبهة التلاعب بنتائج المباريات.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من مباراة سبورتينغ سان ميغيليتو وأليانزا إف سي لقطة غريبة كان بطلها حارس مرمى الأول خوسيه كالديرون.

حارس يسجل في مرماه

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن كالديرون أدخل الكرة في مرماه بصدره بعد فشله في التحكم في عرضية عند الدقيقة 90، وهو هدف منح أليانزا إف سي الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا أكدت فيه أنها ستطلب توضيحات من الأطراف المعنية بشأن الحادث الذي وصفته "بالخطير".

وجاء في البيان "تعترف الرابطة بأن الأخطاء قد تحدث في كرة القدم، ومع ذلك من الواضح أيضا أن بعض الحالات تتجاوز هذا الحد، وبالتالي فهي غير مقبولة ضمن معايير المنافسة الاحترافية".

وأضاف "ستتصرف الرابطة بأقصى درجات الحزم وستواصل التحقيق إلى أبعد مدى. إذا ثبتت أي مخالفات سيتم فرض العقوبات الملائمة".

وختم البيان "لا يمكن لأي سلوك فردي أن يهدد عمل وجهود ومصداقية مئات اللاعبين والمدربين وغيرهم من العناصر المسؤولة التي تدعم هذه البطولة".

شكوى واتهامات خطيرة

من جهته قدّم نادي سبورتينغ سان ميغيليتو شكاوى رسمية بشأن الحادثة وطالب بإجراء تحقيق فوري "شامل ومحايد".

وأصدر النادي بيانا جاء فيه "لاحظنا بقلق شديد وجود مؤشرات خطيرة قد ترتبط باحتمال التلاعب بنتائج المباريات، وهو ما يقوّض نزاهة كرة القدم وشفافيتها وروحها التنافسية".

وجاءت هذه التحركات بعد أن وجّه لاعب سبورتينغ سان ميغيليتو غوستافو هيريرا اتهامات خطيرة وصريحة ومباشرة لزميله كالديرون، بالتلاعب بالنتائج.

وكان هيريرا قد ترك أرضية الملعب مباشرة بعد الهدف المثير للجدل، وهو في حالة غضب وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وبعد المباراة نشر هيريرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلاما خطيرا أبرز ما جاء فيه "حب كرة القدم يحمل في القلب، لكنه ضاع عند كثيرين".

وأضاف "أقول بالأسماء، كالديرون متلاعب قذر بالمباريات وهناك كثيرون غيره. ألا يخجلون؟ لقد أصبح الأمر واضحا جدا للجميع، لاعب ذو خبرة كبيرة مثّل البلاد في وقت سابق، هل هذا هو المثال الذي يقدمه للشباب؟".

وختم هيريرا "كرة القدم تضيع في هذا البلد، ومن يسيئون إلى الرياضة فليبتعدوا وليذهبوا إلى شيء آخر، وليتحلّوا بالشجاعة للاعتراف بما يفعلونه. يا من تتلاعبون بالمباريات، اتركوا كرة القدم".

وتأتي هذه الحادثة الجديدة بعد عامين من اعتقال لاعبين وثالث سابق في الدوري البنمي، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات في حادثة وقعت عام 2023، وفق ما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية.

ويُعد كالديرون (40 عاما) لاعبا دوليا، إذ شارك مع منتخب بنما في 44 مباراة، وكان في قائمة الفريق الوطني خلال نهائيات كأس العالم روسيا عام 2018 لكنه لم يلعب أي دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

