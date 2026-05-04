كم بلغت ثروة ميسي في عام 2026، وما أبرز استثماراته؟

لم يكتف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بتحقيق العشرات من الألقاب الجماعية والجوائز الشخصية خلال مسيرته الكروية المستمرة، بل كوّن ثروة ضخمة جعلت منه واحدا من أغنى الرياضيين في العالم.

وجمع ميسي ثروته من أرباحه الهائلة داخل الملعب مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، إلى جانب أموال أخرى قد تكون أكثر من عقود الرعاية والاستثمارات المتزايدة.

ويُقدَّر صافي ثروة ميسي في عام 2024 بنحو 850 مليون دولار وفق ما ذكرت مجلة "سبورتس إليستريتد" الأمريكية.

وبهذه الثروة يأتي ميسي في المركز الثاني بين أغنى لاعبي كرة القدم النشطين حاليا، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الذي تجاوزت ثروته حاجز مليار دولار.

كم يكسب ميسي؟

وحصل ميسي على 135 مليون دولار في عام 2024 وفق بيانات مجلة "فوربس" الأمريكية، ويشمل ذلك راتبه مع إنتر ميامي ودخله من الإعلانات والأعمال التجارية.

هذا المبلغ جعل من ميسي خامس أعلى الرياضيين دخلا في العالم بعد داك بريسكوت وتايسون فيوري وستيفن كاري ورونالدو.

ويُعتبر ميسي حاليا اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي للمحترفين بفارق كبير عن البقية، إذ يتقاضى راتبا يصل إلى 20.4 مليون دولار سنويا.

المصدر الأكبر لثروة ميسي

ورغم أن كثيرين يعتبرونه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، إلا أن المصدر الأكبر لثروة ميسي هو عقود الإعلانات والرعايات.

ويحصل ميسي على حصة من اتفاق الشراكة بين "أبل تي في" والدوري الأمريكي تُقدَّر بـ50 مليون دولار، علما بأن القيمة الكلية لعقد الاتفاق تبلغ 250 مليون دولار ستُدفع سنويا لمدة 10 سنوات.

كما يواصل ميسي شراكته الطويلة مع شركة الملابس الرياضية "أديداس" منذ عام 2006، قبل أن يوقع عقدا آخر في عام 2017 يربطه بالشركة مدى الحياة بقيمة تقارب 25 مليون دولار سنويا.

وإلى جانب ذلك، يملك ميسي عقودا مع علامات تجارية عالمية مثل "بيبسي" و"ماستر كارد" و"هواوي" وغيرها، كما يمتلك حصة في نادي إنتر ميامي.

استثمارات ميسي وأعماله التجارية ونمط حياته الفاخر

لا يعتمد ميسي على الإعلانات فقط، بل لديه مشاريع واستثمارات واسعة أبرزها:

إعلان

سلسلة فنادق صغيرة وفاخرة في إسبانيا وأندورا يبلغ عددها 6.

مشروب طاقة أطلقه في عام 2024 يحمل اسم "Más+ by Messi".

متجر أزياء ونمط حياة ميسي ستور.

شركة إنتاج إعلامي "روزاريو 525".

شراكة في سلسلة مطاعم أرجنتينية.

محفظة عقارات تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار في برشلونة والأرجنتين وميامي وإيبيزا.

ويمتلك ميسي مجموعة من السيارات الفاخرة منها ما هو نادر مثل سيارة باغاني زوندا تريكولوري الرياضية الفاخرة وفيراري إف 430 سبايدر.

كما يملك طائرة خاصة من نوع "غولف ستريم في" (Gulfstream V) تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار.

أعمال ميسي الخيرية

أسس النجم الأرجنتيني مؤسسة ليونيل ميسي في عام 2007، بهدف دعم التعليم والرعاية الصحية للأطفال المحتاجين، كما يعمل سفيرا للنوايا الحسنة لدى اليونيسف لدعم الأطفال حول العالم.