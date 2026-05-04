تصنيف العشرة الأوائل في التنس: سينر يبتعد بالصدارة عن ألكاراس بعد إنجازه في مدريد

ابتعد الإيطالي يانيك سينر في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) عن ملاحقه الإسباني كارلوس ألكاراس، بعدما بات الأحد أول لاعب يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة بفوزه في نهائي مدريد على الألماني ألكسندر زفيريف.

ويواصل الإيطالي الذي استعاد المركز الأول في منتصف نيسان/أبريل، تألقه وحصد النقاط أسبوعا بعد آخر، في حين يستمر غياب ألكاراس عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم.

وبفضل فوزه في مدريد للمرة الأولى في مسيرته، ابتعد سينر عن ألكاراس بفارق 1390 نقطة، وسيكون أمام فرصة توسيعه أكثر فأكثر بما أن الإسباني لن يدافع عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية.

أما زفيريف الذي تفوق عليه سينر بوضوح في نهائي مدريد (6-1 و6-2)، فعزز مركزه الثالث لكنه لا يزال بعيدا جدا عن ألكاراس.

ولم يطرأ سوى تعديل وحيد على المراكز العشرة الأولى حيث تقدم الروسي دانييل مدفيديف مركزا واحدا إلى التاسع على حساب الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي بات عاشرا، فيما حقق الفرنسي أرتور فيس قفزة كبيرة بصعوده ثمانية مراكز وأصبح السابع عشر نتيجة وصوله إلى نصف نهائي مدريد حيث انتهى مشواره على يد سينر.

وبات الفرنسي قريبا من أفضل تصنيف في مسيرته، وهو المركز الرابع عشر الذي كان بلغه في نيسان/أبريل 2025.

وعند السيدات وبعد تتويجها بطلة لدورة مدريد الألف نقطة، باتت الأوكرانية مارتا كوستيوك الخامسة عشرة في التصنيف بصعودها ثمانية مراكز، مسجلة أفضل تصنيف في مسيرتها.

وتقلص الفارق بين البيلاروسية أرينا سابالينكا المتصدرة وملاحقتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بعد تنازل الأولى عن لقب دورة مدريد بخروجها من ربع النهائي، في خسارتها الوحيدة حتى الآن في عام 2026.

وبات الفارق بين اللاعبتين 1555 نقطة قبل أسبوعين من انطلاق بطولة رولان غاروس.

تصنيف العشرة الأوائل في التنس:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 14350 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 12960

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5805

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4700

5. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 4050

6. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 4030

7. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 3770

8. أليكس دي مينور (أستراليا) 3755

9. دانييل مدفيديف (روسيا) 3460 (+1)

10. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3415 (-1)