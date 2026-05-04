رياضة|رياضات أخرى

تصنيف العشرة الأوائل في التنس: سينر يبتعد بالصدارة عن ألكاراس بعد إنجازه في مدريد

حفظ

تصنيف العشرة الأوائل في التنس: سينر يبتعد بالصدارة عن ألكاراز بعد انجازه في مدريد
سينر يتصدر تصنيف العشرة الأوائل في التنس (رويترز)
Published On 4/5/2026
|
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

ابتعد الإيطالي يانيك سينر في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) عن ملاحقه الإسباني كارلوس ألكاراس، بعدما بات الأحد أول لاعب يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة بفوزه في نهائي مدريد على الألماني ألكسندر زفيريف.

ويواصل الإيطالي الذي استعاد المركز الأول في منتصف نيسان/أبريل، تألقه وحصد النقاط أسبوعا بعد آخر، في حين يستمر غياب ألكاراس عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبفضل فوزه في مدريد للمرة الأولى في مسيرته، ابتعد سينر عن ألكاراس بفارق 1390 نقطة، وسيكون أمام فرصة توسيعه أكثر فأكثر بما أن الإسباني لن يدافع عن لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية.

MADRID, SPAIN - APRIL 30: Carlos Alcaraz of Spain reacts after a point while watching his bother Jaime Alcaraz of Spain with his father while he plays Poi Mas Tabuena of Spain in the Mutua Madrid Open Sub-16 25/26 El Futuro Del Tenis April 30, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
ألكاراس يعاني من إصابة في معصمه الأيمن (غيتي)

أما زفيريف الذي تفوق عليه سينر بوضوح في نهائي مدريد (6-1 و6-2)، فعزز مركزه الثالث لكنه لا يزال بعيدا جدا عن ألكاراس.

ولم يطرأ سوى تعديل وحيد على المراكز العشرة الأولى حيث تقدم الروسي دانييل مدفيديف مركزا واحدا إلى التاسع على حساب الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي بات عاشرا، فيما حقق الفرنسي أرتور فيس قفزة كبيرة بصعوده ثمانية مراكز وأصبح السابع عشر نتيجة وصوله إلى نصف نهائي مدريد حيث انتهى مشواره على يد سينر.

وبات الفرنسي قريبا من أفضل تصنيف في مسيرته، وهو المركز الرابع عشر الذي كان بلغه في نيسان/أبريل 2025.

وعند السيدات وبعد تتويجها بطلة لدورة مدريد الألف نقطة، باتت الأوكرانية مارتا كوستيوك الخامسة عشرة في التصنيف بصعودها ثمانية مراكز، مسجلة أفضل تصنيف في مسيرتها.

وتقلص الفارق بين البيلاروسية أرينا سابالينكا المتصدرة وملاحقتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بعد تنازل الأولى عن لقب دورة مدريد بخروجها من ربع النهائي، في خسارتها الوحيدة حتى الآن في عام 2026.

وبات الفارق بين اللاعبتين 1555 نقطة قبل أسبوعين من انطلاق بطولة رولان غاروس.

Novak Djokovic of Serbia plays a forehand return to Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Aaron Favila, file)
نوفاك ديوكوفيتش يحتل المركز الرابع (أسوشيتد برس)

تصنيف العشرة الأوائل في التنس:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 14350 نقطة
2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 12960
3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5805
4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4700
5. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 4050
6. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 4030
7. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 3770
8. أليكس دي مينور (أستراليا) 3755
9. دانييل مدفيديف (روسيا) 3460 (+1)
10. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3415 (-1)

إعلان
المصدر: الفرنسية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان