"لم يعد قادرا على الدفاع".. عودة بوغبا الصادمة للتشكيل الأساسي بعد 3 سنوات

تعرض النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب موناكو، لانتقادات حادة بعد مشاركته في التشكيل الأساسي للمرة الأولى هذا الموسم 2025-2026.

وظهر بوغبا في مباراة فريقه موناكو ضد ميتز ضمن الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي من البداية، وهي "عودة كانت منتظرة بشدة، لكنها لم تكن مقنعة" وفق ما ترى شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية.

عودة بوغبا الصادمة للتشكيل الأساسي

وتُعد هذه المباراة الرسمية الأولى التي يبدأها بوغبا كأساسي منذ 1084 يوما، وبالتحديد منذ مشاركته في مباراة فريقه السابق يوفنتوس ضد كريمونيزي يوم 14 مايو/أيار 2023، قبل أن يثبت تعاطيه "مادة محظورة".

واقتصرت عودة بوغبا هذا الموسم مع موناكو على 5 مشاركات قصيرة كبديل، بمجموع لا يتجاوز 57 دقيقة لعب، لم تكن كافية لاستعادة مستواه المعهود.

"لم يعد قادرا على الدفاع"

وضد ميتز، واجه بوغبا صعوبات في المواجهات الثنائية، كما تأخر في التحولات الدفاعية، مما أجبر مدرب موناكو سيباستيان بوكونيولي على استبداله في الدقيقة 58.

ومنح موقع "سوفا سكور" (SofaScore) المتخصص في البيانات، بوغبا تقييما قدره 6.7 من 10، بعد أن لمس الكرة 52 مرة، ونجح في تمرير 36 كرة من أصل 46 بنسبة نجاح بلغت 78%، بينما خسر الاستحواذ 11 مرة.

وفي الوقت نفسه، فشل بوغبا في إصابة المرمى بتسديدتيه، كما استرجع الكرة 5 مرات، وتفوق في 2 من أصل 4 التحامات أرضية، وفي 2 من أصل 3 التحامات هوائية.

ولم تكن هذه الأرقام كافية لإقناع المحللين الفرنسيين بمستوى بوغبا، فقال ماكسيم شانو "أعتقد أنه لم يعد قادرا على اللعب في الدوري الفرنسي. لا توجد مشكلة عندما تكون الكرة بحوزته، لديه طريقة استثنائية في اللعب لكنه لا يستطيع الدفاع".

وأضاف "بالكرة هو دائما أنيق جدا، لا مشكلة في ذلك. تمريراته الطويلة تعجبني كثيرا لكن بوغبا كلاعب وسط دفاعي في فريق يحتاج للدفاع، لا يمكن الاعتماد عليه".

وتمكن موناكو من الفوز على ميتز بنتيجة 2-1، ليرفع فريق الإمارة الفرنسية رصيده إلى 54 نقطة وضعته في المركز السادس بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.