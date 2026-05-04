تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبعد "زلزال" حديقة الأمراء الذي انتهى بنتيجة دراماتيكية (5-4) لصالح باريس سان جيرمان، لا بديل للعملاق البافاري عن الفوز، بينما يطمح رفاق ديمبيليه لتأكيد التفوق والوصول للنهائي الثاني على التوالي.

وتبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي ظهر بها الفريقان في مباراة الذهاب.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تقام المباراة يوم الأربعاء 6 مايو/أيار على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

beIN SPORT1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تعثر الفريقين

دخل الفريقان مرحلة "الشك" محليا بعد نتائج الجولة 32، وهو ما يعكس تركيزهما الكامل على الموقعة الأوروبية.

وتعادل بايرن ميونخ أمام ضيفه هايدينهايم بنتيجة 3-3 في الجولة 32 من الدوري الألماني.

بدوره تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه لوريان بنتيجة 2-2 في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

في تصريحاته قبل الرحلة الألمانية، بدا المدرب الإسباني لويس إنريكي هادئا وواثقا رغم تقلص الفارق من (5-2) إلى (5-4)، حيث إنه "غير محبط" من تقدّم ضئيل حقّقه لاعبوه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: "لا، لست محبطا لأن هذه مباراة كرة قدم فريدة من نوعها بالنسبة لي"، موضحا أن فريقه تقدّم 5-2 الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، قبل أن يقلّص العملاق البافاري الفارق إلى 4-5.

وأضاف: "فزنا بالمباراة. لكن كان يمكن أن تنتهي بالتعادل، وكان يمكن أن نخسر، ولم يكن ذلك ليكون ظلما. كانت مباراة في غاية الإثارة لأن مهاجمي الفريقين تفوّقوا كثيرا على المدافعين، لكن ليس لأن العمل الدفاعي كان سيئا".

وأردف قائلا: "هذا ما يجعل هذه المباراة رائعة، لأنها كانت على مستوى مذهل، وخصوصا من جانب المهاجمين".

كما أشاد مدرب النادي الباريسي بالأدوار الدفاعية لمهاجمي سان جيرمان عثمان ديمبيليه وبايرن ميونخ، الإنجليزي هاري كين، وقال: "طريقة هجومهما هي ما نراه عادة، لكن انظروا كيف يدافعان الاثنان، إنه أمر مذهل". وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل، في ميونخ.