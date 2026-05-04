احتجاج مغربي على ندالا حكم نهائي كأس أفريقيا بين "أسود الأطلس" والسنغال.. ما القصة؟

قدم نادي الجيش الملكي المغربي احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الطاقم التحكيمي المعين لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامته في 17 مايو/أيار الجاري.

وتركز اعتراض الجيش الملكي بشكل أساسي على إسناد المهمة للحكم الكونغولي جان جاك ندالا، حيث أوضح النادي في شكواه الرسمية أن هذا الاختيار يثير تحفظات مشروعة نظرا للجدل التحكيمي الذي صاحب أداء ندالا في نهائي كأس أمم أفريقيا الأخير بين المغرب والسنغال، وما خلفه من قرارات مؤثرة.

وتساءلت إدارة النادي عن معايير تعيينه لمباراة نهائية قارية بهذا الحجم في وقت لم يتم فيه إدراجه ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026.

وأبدى الجيش الملكي استغرابه من التباين في آلية اختيار الحكام، حيث تم تعيين طاقم من جنسية واحدة لمباراة الذهاب مقابل طاقم مختلط لمباراة الإياب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخل بمبدأ التوازن والحياد المفترض.

وشدد الجيش الملكي على أنه لا يستهدف أشخاصا بعينهم، بل يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص والنزاهة في هذه المواجهة الحاسمة.

ووجه النادي المغربي دعوة إلى الكاف لاتخاذ إجراءات فورية لتفادي أي لبس قد يؤثر على سير النهائي، مؤكدا ثقته في المؤسسات القارية لحماية مصداقية المنافسة مع تمسكه الكامل بحقه في الدفاع عن مصالحه وضمان ظروف تنافسية عادلة.