بالفيديو.. إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة 21 بعد فوزه على بارما

حسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما (2-0) ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة، مساء الأحد.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، ليوسع الفارق إلى 12 مع نابولي صاحب المركز الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.

كما يبتعد إنتر ميلان بفارق 13 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثالث، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

واستعاد إنتر ميلان لقب الدوري بعدما غاب عنه في الموسم الماضي الذي خسره في اللحظات الأخيرة لصالح نابولي، وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها إنتر ميلان باللقب في موسم 2023 – 2024.

ووسع إنتر ميلان الفارق في ألقاب الدوري بينه وبين غريمه التقليدي ميلان إلى لقبين، حيث توج الأخير باللقب 19 مرة كان أخرها موسم (2021 – 2022).

ويتبقى لإنتر ميلان، مثل باقي فرق الدوري، ثلاث مباريات في المسابقة حيث سيلعب مع لاتسيو في الجولة المقبلة، ثم يلتقيان مجددا في نهائي كأس إيطاليا يوم 13 من الشهر الجاري، ثم سيواجه هيلاس فيرونا وبولونيا في آخر جولتين من الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد بارما 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق إنتر ميلان اللقب الأول له بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري خلفا لسيميوني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي الحالي.

وتحت قيادة كيفو خرج الفريق من كأس العالم للأندية من دور الستة عشر، ثم خسر كأس السوبر الإيطالي أمام نابولي وودع دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الستة عشر، لكنه واصل طريقه في بطولتي الدوري والكأس سعيا وراء الثنائية المحلية.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني في الدقيقة 80.