اسم مفاجئ مرشح لتدريب ريال مدريد خلفا لأربيلوا

دخل اسم جديد ومفاجئ إلى قائمة المرشحين لخلافة ألفارو أربيلوا لتدريب نادي ريال مدريد في الموسم الكروي القادم 2026-2027.

ويبحث ريال مدريد منذ أسابيع عن مدرب يخلف أربيلوا والآن تدرس عدة بدائل مختلفة لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن هوية المدرب القادم.

أوناي إيمري مرشح لتدريب ريال مدريد

وبحسب شبكة "توك سبورت" (TalkSport) البريطانية فإن الإسباني أوناي إيمري، المدرب الحالي لأستون فيلا انضم مؤخرا إلى القائمة التي تضم أسماء بحجم يورغن كلوب، جوزيه مورينيو، ماوريسيو بوكيتينو، ديديه ديشامب وليونيل سكالوني.

وتراقب إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أداء إيمري الذي يرتبط مع أستون فيلا بعقد حتى عام 2029، باعتباره الاسم الأبرز حاليا وفق الشبكة ذاتها.

من جهتها أكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن هذه المرة ليست الأولى التي يرتبط بها اسم إيمري بريال مدريد، حيث بدأت أولى الشائعات في الفترة التي سبقت رحيل تشابي ألونسو، المدرب السابق لريال مدريد الذي أقيل من منصبه بالفعل في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويركز إيمري (54 عاما) حاليا على إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، إذ وصل مع أستون فيلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وقد خسر أمام مواطنه نوتنغهام فورست ذهابا بهدف دون رد.

ويستضيف أستون فيلا نوتنغهام إيابا على ملعب فيلا بارك يوم الخميس المقبل.

كما يحتل مع الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، وهو مركز يؤهل صاحبه مباشرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويبتعد "الفيلانز" بفارق 6 نقاط عن بورنموث صاحب المركز السادس، قبل 3 جولات من نهاية "البريميرليغ".

وتولى إيمري تدريب أستون فيلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ومنذ ذلك الوقت قاد الفريق في 191 مباراة بجميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وفاز أستون فيلا مع إيمري في 105 مباريات وتعادل في 33 مقابل 53 هزيمة.

وسبق لإيمري أن درب 3 فرق في الدوري الإسباني هي فالنسيا، إشبيلية وفياريال.