قبل موقعة أتلتيكو.. نجم أرسنال يكشف سر تألقه في ركلات الجزاء

قال المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس إن سر نجاحه في تنفيذ ركلات الجزاء يتمثل ببساطة في "وضع الكرة في الشباك"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فريق أرسنال قبل مواجهة نصف النهائي المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد.

ويعيش غيوكيريس فترة مميزة هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام فولهام، ليواصل تألقه الهجومي مع الفريق اللندني.

وأصبح المهاجم السويدي ثاني لاعب في تاريخ أرسنال يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمه الأول مع النادي، بعد التشيلي ألكسيس سانشيز الذي أحرز 25 هدفا في موسم 2014-2015.

وقال غيوكيريس إن تسجيله 21 هدفا حتى الآن "رقم جيد"، لكنه شدد على أن الأهم هو ما ينتظر الفريق في المرحلة المقبلة، مضيفا أنه لا يضع هدفا محددا لعدد الأهداف التي يسعى لتسجيلها.

وفي تعليقه على سلسلة تسجيله 27 ركلة جزاء متتالية، أوضح: "لا أفكر كثيرا، هدفي فقط هو وضع الكرة في الشباك"، رافضا الكشف عما إذا كان الفريق قد تدرب على ركلات الجزاء مؤخرا.

وبشأن مستواه هذا العام، أشار إلى أنه سجل 17 هدفا خلال عام 2026، مؤكدا أن "العمل المستمر والتكيف مع أسلوب اللعب يمثلان مفتاح النجاح".

كما أعرب عن حماسه للمباريات المقبلة، خاصة أن الفريق يستعد جيدا لتحقيق الفوز، في إشارة إلى إدراكهم لقدرات أتلتيكو مدريد الهجومية والدفاعية، والسعي للحد منها خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل أرسنال في مواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى النهائي، في ظل الأداء اللافت لمهاجمه السويدي هذا الموسم.