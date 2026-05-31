المنتخب السعودي يسقط أمام الإكوادور استعدادا لكأس العالم

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "سبورتس إليستريتد" في نيوجيرسي، ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026، في أول ظهور للأخضر تحت قيادة مدربه جورجيوس دونيس.

وافتتح جاكسون بوروزو التسجيل للإكوادور في الدقيقة 35 برأسية بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف أنتوني فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 51 مستغلا خطأ دفاعيا، لينفرد بالحارس محمد العويس ويضع الكرة في الشباك.

وقلّص البديل سلطان مندش الفارق في الدقيقة 87 بعدما اخترق الدفاع من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالحارس وسكنت المرمى، دون أن ينجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل.

وهذه المباراة الأولى للمدرب اليوناني الجديد للسعودية دونيس الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي وحتى يوليو/تموز 2027 خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار، وذلك قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أخريين قبل انطلاق المونديال، الأولى ضد بويرتوريكو في 5 يونيو/حزيران ثم السنغال بعدها بأربعة أيام في ولاية تكساس.

ويلعب "الأخضر" السعودي في كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن المجموعة الثامنة إلى جوار منتخبات إسبانيا بطلة أوروبا وأوروغواي بطلة العالم مرتين والرأس الأخضر.

قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026:

حراس المرمى: محمد العويس – نواف العقيدي – أحمد الكسار – عبد القدوس عطية.

المدافعون: عبد الإله العمري – حسان التمبكتي – جهاد ذكري – علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبد الحميد – محمد أبو الشامات – علي مجرشي – متعب الحربي – نواف بوشل – زكريا هوساوي.

لاعبو الوسط: محمد كنو – عبد الله الخيبري – زياد الجهني – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – علاء آل حجي – خالد الغنام – أيمن يحيى.

المهاجمون: سلطان مندش – صالح أبو الشامات – فراس البريكان – عبد الله آل سالم – صالح الشهري – سالم الدوسري – عبد الله الحمدان.