مباراة المغرب الودية ضد مدغشقر.. الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله مباراة المغرب ضد مدغشقر الودية ضمن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم عام 2026.

تندرج المباراة ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة عروضه القوية وتأكيد جاهزيته.

وتُعدّ المباراة ثاني اختبار إعدادي للمنتخب قبل المونديال، بعدما افتتح المغرب برنامج مبارياته الودية بمواجهة منتخب بوروندي في لقاء أُجري بمركب محمد السادس لكرة القدم خلف أبواب مغلقة.

ويفتقد المغرب أمام مدغشقر خدمات كل من أشرف حكيمي ونايف أكرد وشمس الدين الطالبي.

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 2 يونيو/حزيران على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة (18:00) مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مدغشقر

قنوات الرياضية المغربية

وتأتي هذه المباراة بعد اكتساح "أسود الأطلس" لمنتخب بوروندي بخماسية نظيفة (5-0) يوم 26 مايو/أيار الماضي.

ويختتم المنتخب المغربي معسكره الإعدادي باختبار أوروبي قوي أمام منتخب النرويج يوم 7 يونيو/حزيران المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.