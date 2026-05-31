مباراة المغرب الودية ضد مدغشقر.. الموعد والقنوات الناقلة

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Nigeria v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 14, 2026 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
مباراة مدغشقر هي ثاني اختبار للمنتخب المغربي بعد مباراة بوروندي (رويترز-أرشيف)
Published On 31/5/2026

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله مباراة المغرب ضد مدغشقر الودية ضمن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم عام 2026.

تندرج المباراة ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة عروضه القوية وتأكيد جاهزيته.

وتُعدّ المباراة ثاني اختبار إعدادي للمنتخب قبل المونديال، بعدما افتتح المغرب برنامج مبارياته الودية بمواجهة منتخب بوروندي في لقاء أُجري بمركب محمد السادس لكرة القدم خلف أبواب مغلقة.

ويفتقد المغرب أمام مدغشقر خدمات كل من أشرف حكيمي ونايف أكرد وشمس الدين الطالبي.

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر

تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 2 يونيو/حزيران على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة (18:00) مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مدغشقر

  • قنوات الرياضية المغربية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وتأتي هذه المباراة بعد اكتساح "أسود الأطلس" لمنتخب بوروندي بخماسية نظيفة (5-0) يوم 26 مايو/أيار الماضي.

ويختتم المنتخب المغربي معسكره الإعدادي باختبار أوروبي قوي أمام منتخب النرويج يوم 7 يونيو/حزيران المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.

المصدر: الجزيرة

