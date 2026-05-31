مباراة الجزائر الودية ضد هولندا.. الموعد والقنوات الناقلة

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Algeria v Nigeria - Grand Stadium of Marrakech, Marrakesh, Morocco - January 10, 2026 Algeria players pose for a team group photo before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
المنتخب الجزائري يلعب في كأس العالم إلى جانب الأرجنتين والأردن والنمسا (رويترز)
Published On 31/5/2026

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الهولندي في مباراة ودية مساء الأربعاء ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

تُقام هذه المباراة ضد المنتخب الهولندي (المصنف السابع عالميًا وفقًا لأحدث تصنيف للفيفا) قبل أيام قليلة من مغادرة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة العالمية.

وكشف المدرب السويسري البوسني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الجزائر ضد هولندا

تقام مباراة يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران على ملعب فينورد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة إلا ربعا مساء (19:45) بتوقيت الجزائر والمغرب، العاشرة مساء إلا ربعا (21:45) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة إلا ربعا (22:45) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد هولندا

  • القناة الأولى الجزائرية ( الأرضية)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم 17 يونيو/حزيران بمواجهة الأرجنتين في مدينة كانساس سيتي ثم يلتقي الأردن يوم 23 من الشهر ذاته في سانتا كلارا، كاليفورنيا قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 يونيو/حزيران في مدينة كانساس سيتي.

