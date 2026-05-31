مباراة الجزائر الودية ضد هولندا.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الهولندي في مباراة ودية مساء الأربعاء ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

تُقام هذه المباراة ضد المنتخب الهولندي (المصنف السابع عالميًا وفقًا لأحدث تصنيف للفيفا) قبل أيام قليلة من مغادرة المنتخب الوطني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة العالمية.

وكشف المدرب السويسري البوسني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الجزائر ضد هولندا

تقام مباراة يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران على ملعب فينورد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة إلا ربعا مساء (19:45) بتوقيت الجزائر والمغرب، العاشرة مساء إلا ربعا (21:45) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشرة إلا ربعا (22:45) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد هولندا

القناة الأولى الجزائرية ( الأرضية)

يستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم 17 يونيو/حزيران بمواجهة الأرجنتين في مدينة كانساس سيتي ثم يلتقي الأردن يوم 23 من الشهر ذاته في سانتا كلارا، كاليفورنيا قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 يونيو/حزيران في مدينة كانساس سيتي.