ما حقيقة تأخر إقلاع طائرة منتخب السنغال إلى الولايات المتحدة؟

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم ما تداولته وسائل إعلام محلية وإقليمية من أن تأخر انطلاق رحلة المنتخب الوطني نحو الولايات المتحدة الأمريكية كان مرتبطا بخلاف تعاقدي مع المدرب الوطني باب ثياو، مؤكدا أن أسبابا لوجستية تتعلق بتصاريح الطيران وتأشيرات السفر هي وراء التأخير.

وكان منتخب السنغال قد واجه تأخيرا بلغ نحو ثماني ساعات قبل إقلاع طائرته من العاصمة دكار مساء الأربعاء الماضي، لتنطلق الرحلة في نهاية المطاف عند الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وأصدر الاتحاد السنغالي بيانا أكد فيه رغبته في "توضيح الحقائق في مواجهة المعلومات المضللة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام"، نافيا أن يكون باب ثياو قد رفض مرافقة البعثة. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن مفاوضات العقد لا تزال جارية مع المدرب.

في المقابل، أشارت مصادر سنغالية متعددة إلى أن ثياو امتنع في البداية عن السفر مع الفريق إلى حين الحصول على ضمانات بشأن وضعه التعاقدي، إذ انتهى عقده في فبراير/شباط 2026، وظل يعمل دون عقد رسمي أو راتب محدد لأكثر من ثلاثة أشهر.

سياق متوتر قبل المونديال

ولم تأت هذه التطورات من فراغ، فقد وجد الاتحاد السنغالي نفسه في موقف بالغ الحساسية قبل مونديال 2026، بعد الجدل الذي أثاره المنتخب إبان نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام المغرب.

ففي الدقيقة 83 من ذلك النهائي، أصدر باب ثياو أوامره للاعبين بمغادرة أرض الملعب احتجاجا على قرارات تحكيمية، قبل أن يعود اللاعبون إلى الميدان بعد نحو سبع عشرة دقيقة إثر تدخل النجم ساديو ماني. وأسفر اللقاء عن تتويج السنغال بالكأس بهدف قاتل في الوقت الإضافي، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قضى لاحقا بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب بنتيجة 3-0، مستندا إلى المادة 82 من لوائحه المتعلقة بمغادرة الملعب. كما صدر بحق ثياو قرار بالإيقاف لخمس مباريات رسمية وغرامة مالية قدرها مئة ألف دولار، فيما يواصل الاتحاد السنغالي مسار الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وكان ثياو قد تولى تدريب "أسود التيرانغا" في ديسمبر/كانون الأول 2024 خلفا للمدرب السابق.

الأجندة الأمريكية

وتتضمن زيارة المنتخب السنغالي للولايات المتحدة مواجهة ودية أمام المنتخب الأمريكي المضيف، مقررة اليوم الأحد على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك ضمن استعدادات كلا الفريقين للمونديال.

وسيشارك المنتخب السنغالي في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق. وتنطلق مباريات السنغال في دور المجموعات في 16 يونيو/حزيران القادم أمام فرنسا على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، يليها لقاء مع النرويج في 22 يونيو/حزيران بالملعب ذاته، ثم ختام المجموعة بمواجهة العراق في 26 يونيو/حزيران بملعب "بي إم أو فيلد" في تورنتو بكندا.