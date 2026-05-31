ما حقيقة تأخر إقلاع طائرة منتخب السنغال إلى الولايات المتحدة؟

Soccer Football - International Friendly - Senegal v Peru - Stade de France, Saint-Denis, France - March 28, 2026 Senegal fans before the match REUTERS/Stephanie Lecocq
سيشارك المنتخب السنغالي في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق (رويترز)
Published On 31/5/2026

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم ما تداولته وسائل إعلام محلية وإقليمية من أن تأخر انطلاق رحلة المنتخب الوطني نحو الولايات المتحدة الأمريكية كان مرتبطا بخلاف تعاقدي مع المدرب الوطني باب ثياو، مؤكدا أن أسبابا لوجستية تتعلق بتصاريح الطيران وتأشيرات السفر هي وراء التأخير.

وكان منتخب السنغال قد واجه تأخيرا بلغ نحو ثماني ساعات قبل إقلاع طائرته من العاصمة دكار مساء الأربعاء الماضي، لتنطلق الرحلة في نهاية المطاف عند الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وأصدر الاتحاد السنغالي بيانا أكد فيه رغبته في "توضيح الحقائق في مواجهة المعلومات المضللة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام"، نافيا أن يكون باب ثياو قد رفض مرافقة البعثة. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن مفاوضات العقد لا تزال جارية مع المدرب.

في المقابل، أشارت مصادر سنغالية متعددة إلى أن ثياو امتنع في البداية عن السفر مع الفريق إلى حين الحصول على ضمانات بشأن وضعه التعاقدي، إذ انتهى عقده في فبراير/شباط 2026، وظل يعمل دون عقد رسمي أو راتب محدد لأكثر من ثلاثة أشهر.

Senegal's head coach Pape Thiaw arrives at the airport following his side's victory in the Africa Cup of Nations soccer tournament in Ndiass, Senegal, early Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Misper Apawu)
نفى الاتحاد السنغالي أن يكون باب ثياو قد رفض مرافقة البعثة (أسوشيتد برس)

سياق متوتر قبل المونديال

ولم تأت هذه التطورات من فراغ، فقد وجد الاتحاد السنغالي نفسه في موقف بالغ الحساسية قبل مونديال 2026، بعد الجدل الذي أثاره المنتخب إبان نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام المغرب.

ففي الدقيقة 83 من ذلك النهائي، أصدر باب ثياو أوامره للاعبين بمغادرة أرض الملعب احتجاجا على قرارات تحكيمية، قبل أن يعود اللاعبون إلى الميدان بعد نحو سبع عشرة دقيقة إثر تدخل النجم ساديو ماني. وأسفر اللقاء عن تتويج السنغال بالكأس بهدف قاتل في الوقت الإضافي، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قضى لاحقا بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب بنتيجة 3-0، مستندا إلى المادة 82 من لوائحه المتعلقة بمغادرة الملعب. كما صدر بحق ثياو قرار بالإيقاف لخمس مباريات رسمية وغرامة مالية قدرها مئة ألف دولار، فيما يواصل الاتحاد السنغالي مسار الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وكان ثياو قد تولى تدريب "أسود التيرانغا" في ديسمبر/كانون الأول 2024 خلفا للمدرب السابق.

A general view shows the New York New Jersey Stadium (temporarily renamed from MetLife Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in East Rutherford, New Jersey, on May 29, 2026.
سيكون ملعب ميتلايف في نيوجرسي مسرحا لأولى مقابلات السنغال أمام فرنسا (الفرنسية)

الأجندة الأمريكية

وتتضمن زيارة المنتخب السنغالي للولايات المتحدة مواجهة ودية أمام المنتخب الأمريكي المضيف، مقررة اليوم الأحد على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك ضمن استعدادات كلا الفريقين للمونديال.

وسيشارك المنتخب السنغالي في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق. وتنطلق مباريات السنغال في دور المجموعات في 16 يونيو/حزيران القادم أمام فرنسا على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، يليها لقاء مع النرويج في 22 يونيو/حزيران بالملعب ذاته، ثم ختام المجموعة بمواجهة العراق في 26 يونيو/حزيران بملعب "بي إم أو فيلد" في تورنتو بكندا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

