بعد صلاح وروبرتسون.. كوناتي يغادر ليفربول

وصل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه إلى نهاية مشواره مع ليفربول الإنجليزي بعدما دافع عن ألوانه طيلة خمسة أعوام، وفق ما أعلن النادي الأحد.

وجاء انفصال ليفربول عن كوناتيه بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد الذي ينتهي في نهاية يونيو/حزيران.

وقال الدولي الفرنسي الشهر الماضي إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عملاق الدوري الممتاز، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة، ليصبح كوناتيه ثالث لاعب بارز يغادر "أنفيلد" في صفقة انتقال حر.

ولحق كوناتيه بالهداف المصري محمد صلاح ولاعب الوسط الاسكتلندي أندي روبرتسون اللذين وصلا إلى نهاية مغامرة دامت تسعة أعوام بألوان "الحمر" أحرزا خلالها الكثير من الألقاب.

وقال النادي في بيان "يؤكد ليفربول إف سي أن إبراهيما كوناتيه سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف".

وأضاف البيان "سيغادر كوناتيه مع خالص شكرنا وتقديرنا للمساهمة التي قدمها، ويتمنى له الجميع في النادي كل التوفيق في المستقبل".

وكان كوناتيه عنصرا أساسيا في تشكيلة ليفربول التي أحرزت لقب الدوري الممتاز في موسم 2024-2025.

كما تُوِّج بكأس الرابطة مرتين وبالكأس الإنجليزية مرة واحدة خلال فترة وجوده في "أنفيلد".

لكن مستوى اللاعب البالغ 27 عاما تراجع بشكل ملحوظ في بداية هذا الموسم خلال حملة صعبة للفريق الأحمر.

وأُقيل المدرب الهولندي أرنه سلوت السبت بعد إنهاء الموسم في المركز الخامس في الدوري الممتاز، بفارق 25 نقطة عن البطل أرسنال.

وارتبط كوناتيه، المولود في العاصمة الفرنسية، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي احتفظ السبت بلقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا.

وقد يضطر ليفربول إلى دخول سوق الانتقالات لتعزيز خط الدفاع، رغم التعاقد مع الفرنسي الآخر جيريمي جاكيه في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 81 مليون دولار)، قادما من رين.