فعلها ماني للمرة الأخيرة.. رقم طال انتظاره في نهائي دوري أبطال أوروبا
Published On 31/5/2026
فعلى ملعب "بوشكاش" بمدينة بودابست، ولأول مرة منذ 8 سنوات، تمكن طرفا المباراة النهائية من هز الشباك، وهو حدث لم يره عشاق الكرة منذ نهائي كييف 2018 بين ريال مدريد وليفربول.
خلال ذلك النهائي الشهير الذي تعرض خلاله محمد صلاح لإصابة رآها البعض متعمدة من قبل سيرخيو راموس، تقدم كريم بنزيمة لريال مدريد من خطأ فادح لحارس ليفربول كاريوس في الدقيقة 51، وبعد 4 دقائق فقط تعادل ساديو ماني لليفربول من متابعة ركلة ركنية.
المباراة انتهت بفوز "الميرينغي" 3-1، ومن يومها لم يسجل الطرف الخاسر في المباراة النهائية أي هدف، في سجل استثنائي "سلبي" لمباريات دوري الأبطال.
وجاءت نتائج المباريات النهائية التالية كما يلي:
- 2019: فاز ليفربول على توتنهام 2-0.
- 2020: فاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.
- 2021: فاز تشلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف.
- 2022: فاز ريال مدريد على ليفربول بالنتيجة ذاتها.
- 2023: فاز مانشستر سيتي على إنتر ميلانو بنفس النتيجة.
- 2024: فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.
- 2025: فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميلانو بخماسية نظيفة.
- 8 نهائيات على التوالي لم تشهد سوى تسجيل فريق واحد من طرفي النهائي أهدافا.. وهو أمر لم يحدث طوال تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1955 قبل أن يكسر أرسنال وباريس سان جيرمان "اللعنة" أخيرا.
المصدر: الجزيرة