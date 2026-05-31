سر قدرة برشلونة على إبرام صفقات مدوية في ميركاتو عام 2026

كشف تقرير إسباني عن سر عودة برشلونة القوية والمفاجئة إلى سوق الانتقالات في النافذة الصيفية المقبلة، وقدرته على إنفاق الكثير من الأموال.

وأعلن برشلونة يوم الجمعة الماضي رسميا ضم الإنجليزي أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو (نحو 76 مليون دولار) ثابتة، قد ترتفع إلى 80 مليون يورو (نحو 86 مليون دولار) عبر الحوافز والمتغيرات وفق تقارير إسبانية، بعقد يمتد لخمس سنوات، وهي صفقة لن تكون الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

صفقات برشلونة

ومن المتوقع أن يتمكن برشلونة من ضم بيرناردو سيلفا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب البرتغالي مع فريقه السابق مانشستر سيتي، كما يحضّر عرضا أوليا بقيمة 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) لأتلتيكو مدريد من أجل مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، إلى جانب مساعيه الأخرى للتعاقد مع لاعب في خط الدفاع.

وأثارت هذه التحركات القوية تساؤلات كبيرة حول قدرة برشلونة على حسم هذه الصفقات، بل وتسجيل اللاعبين الجدد دون معاناة على عكس ما حصل في المواسم السابقة.

وتُعد الإجابة عن هذه الأسئلة "بسيطة للغاية" على حد وصف صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية التي أوضحت أن برشلونة كان يملك المال في خزينته، إذ لم تكن مشكلته نقص السيولة المالية، بل القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين، وهو أمر لن يواجهه هذا الصيف.

وأوضحت أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت برشلونة بالفعل أنه بإمكانه التحرّك بشكل طبيعي بعد عودته إلى قاعدة 1:1، في حين كان يتعين عليه سابقا العمل بموجب قاعدة 2:1 أو حتى 4:1، أي أن النادي كان مطالبا في بعض الحالات بتوفير أو تخفيض 4 يوروهات من النفقات مقابل كل يورو يرغب في إنفاقه على التعاقدات الجديدة.

قواعد اللعب المالي النظيف

ونجح برشلونة في الوصول إلى "الوضع الطبيعي" فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، بفضل العمل الذي قامت به إدارة الرئيس خوان لابورتا على الصعيدين الرياضي والتجاري، وهو أمر لم يحدث في السنوات المالية السابقة.

إعلان

وكانت ميزانية موسم 2025-2026 تحدد الإيرادات بمبلغ 1.075 مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار)، وهو رقم سيتم تجاوزه بأريحية.

وبالإضافة إلى ذلك سيحصل برشلونة على جميع الأموال المتبقية من عملية المقاعد الفاخرة "في آي بي" (VIP)، التي استُخدمت في يناير/كانون الثاني 2025 لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور.

وأخذت رابطة الليغا في الحسبان أيضا الزيادة الملحوظة في الإيرادات مع عودة الفريق إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، المتوقع أن تزيد أكثر خلال موسم 2026-2027 مع افتتاح المدرج الثالث تدريجيا وعلى مراحل.

وعلاوة على ذلك سيكون لدى برشلونة هامش رواتب كافٍ لتسجيل التعاقدات الجديدة، بسبب توفير رواتب كبيرة مثل راتب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي لا يؤثر في تحقيق قاعدة 1:1 ولكنه يؤثر في كتلة الأجور التي تسمح بها رابطة الدوري.

وبالإضافة إلى راتب ليفاندوفسكي ينبغي رؤية ما سيحدث مع رواتب مهمة أخرى مثل الألماني مارك أندريه تير شتيغن أو الإنجليزي ماركوس راشفورد، علما بأن راتب الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي يُتوقع أن يجدد عقده، سيكون أقل بكثير مما كان عليه.

وبالنظر إلى هذه التطورات قدّرت رابطة الليغا أن برشلونة يمتلك هامشا ماليا يسمح له بإنفاق ما يصل إلى 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) للتعاقد مع مهاجم جديد دون مواجهة أي مشكلات تتعلق بسقف الرواتب أو التسجيل.

خطط برشلونة

وتخطط إدارة برشلونة الآن لبناء فريق قادر على المنافسة لمدة موسمين على أقل تقدير مع تعزيز جميع المراكز التي تحتاج لذلك، تحسبا لإمكانية ابتعاد النادي عن قاعدة 1:1 مرة أخرى صيف عام 2027، بالتوازي مع بدء عملية تركيب سقف ملعب سبوتيفاي كامب نو، وهو أمر سيجبر الفريق على الانتقال المؤقت إلى ملعب آخر.

وسيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الإيرادات الناتجة عن بيع التذاكر، وأيضا من تجارب المقاعد الفاخرة، فضلا عن ميزانية أقل، وهو ما قد يتسبب في قيام رابطة الليغا بإعادة برشلونة مجددا إلى قائمة الأندية التي تتجاوز سقف الرواتب المسموح به.