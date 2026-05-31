شاهد.. الترجي يحرز كأس تونس للمرة 17 في تاريخه

أنقذ فريق الترجي موسمه بالتتويج بلقب كأس تونس لكرة القدم بالفوز على الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وأحرز حمزة رفيعة الهدف الوحيد في الدقيقة 61 من المباراة، التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وتعرض الفريق الجرجيسي لضربة قوية بإصابة حارس مرماه سيف الدين شرفي ليتم استبداله بالحارس البديل حمزة غانمي، الذي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بعدما تصدى بيده من خارج منطقة الجزاء لانفراد مهاجم الترجي فلوريان دانو.

وبذلك، يرفع الترجي رصيده إلى 17 لقبا في كأس تونس، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لهذه البطولة، ويعوض خسارته الشهيرة أمام الترجي الجرجيسي في نهائي عام 2005.

كما تفادى الترجي أيضا الخروج بموسم صفري بعد خسارة لقب الدوري هذا الموسم لصالح الأفريقي، والخروج من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، الذي توج باللقب القاري لاحقا على حساب الجيش الملكي.

وتجنب الترجي أيضا كابوس عام 2005 عندما خسر النهائي أمام الجرجيسي بعد خسارة لقب الدوري لصالح الصفاقسي، وتجاوز كبوة التعادل 2-2 مع الترجي الجرجيسي على ملعب رادس هذا الموسم، ليفرط في نقطتين كانتا سببا في خسارته لقب الدوري.

أما الترجي الجرجيسي فقد فرط في فرصة ذهبية للفوز بكأس تونس للمرة الثانية في تاريخه بعدما تجاوز في مشواره ثلاثة أندية سبق لها الفوز بهذه البطولة وهي الاتحاد المنستيري والبنزرتي وأخيرا الصفاقسي في قبل النهائي.

أما الترجي فقد تجاوز محطات أسهل نظريا بالفوز على شبيبة العمران ونجم المتلوي وبعث بوجحلة والحامة في مشواره إلى المباراة النهائية، ليحقق اللقب تحت قيادة مدربه الفرنسي كريستيان براكوني الذي تولى المسؤولية في منتصف مايو/أيار بعد إقالة مواطنه باتريس بوميل.