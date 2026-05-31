حصاد يويفا 2026.. هيمنة باريسية على التشكيلة المثالية وجوائز خاصة لثنائي ريال مدريد

توج الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بينما نال لاعب الوسط أردا غولر جائزة أفضل لاعب صاعد، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيلة المثالية للمسابقة التي شهدت حضورا لافتا للاعبي باريس سان جيرمان بطل المسابقة.

وجاءت الجوائز والتشكيلة المثالية باختيار اللجنة الفنية التابعة ليويفا، بعد ختام نسخة شهدت تتويج الفريق الباريسي بلقبه الثاني تواليا في المسابقة القارية.

كفاراتسخيليا.. أفضل لاعب

اختارت اللجنة الفنية كفاراتسخيليا أفضل لاعب في دوري الأبطال بعد مساهمته الكبيرة في تتويج باريس سان جيرمان باللقب، إذ سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة.

ولعب الدولي الجورجي دورا مؤثرا في مشوار فريقه نحو التتويج، كما كان حاسما في المباراة النهائية أمام أرسنال عندما حصل على ركلة جزاء سجل منها زميله عثمان ديمبيلي هدف التعادل.

ومن أبرز محطاته في البطولة تألقه خلال الفوز المثير 5-4 على بايرن ميونخ في ذهاب نصف النهائي، حين سجل هدفين وأسهم بشكل مباشر في انتصار فريقه.

غولر يحصد جائزة اللاعب الصاعد

في المقابل، نال الدولي التركي أردا غولر جائزة أفضل لاعب صاعد، وهي الجائزة التي استحدثها يويفا هذا الموسم لتحل محل جائزة أفضل لاعب شاب، وتهدف إلى تكريم اللاعبين الذين يحققون تطورا لافتا خلال البطولة.

وشهد الموسم الحالي قفزة كبيرة في دور غولر مع ريال مدريد، بعدما انتقل من المشاركة أساسيا في مباراة واحدة فقط خلال النسخة الماضية إلى خوض 13 مباراة أساسيا من أصل 14 مباراة هذا الموسم.

وبرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما خلال فوز ريال مدريد على يوفنتوس في مرحلة الدوري، كما أنهى البطولة برصيد هدفين وأربع تمريرات حاسمة، وسجل هدفيه الأولين في المسابقة خلال مواجهة بايرن ميونخ في إياب ربع النهائي.

سان جيرمان يهيمن على التشكيلة المثالية

وعلى صعيد التشكيلة المثالية للموسم، فرض باريس سان جيرمان هيمنته بحضور خمسة لاعبين ضمن الفريق الذي اختارته اللجنة الفنية ليويفا.

وضمت التشكيلة كلا من كفاراتسخيليا وفيتينيا وماركينيوس ونونو مينديش وعثمان ديمبيلي من الفريق الباريسي، مقابل ثلاثة لاعبين من أرسنال ولاعبين من بايرن ميونخ ولاعب واحد من أتلتيكو مدريد.

التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2025-2026

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل ماغالهايس (أرسنال)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).

الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ).

أرقام الفائزين بالجوائز

هدف فالفيردي الأجمل في دوري الأبطال

اختارت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هدف لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في شباك مانشستر سيتي كأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وجاء هدف الدولي الأوروغوياني في صدارة قائمة أجمل أهداف البطولة، بعدما سجل بطريقة رائعة عبر لمسة فنية متقنة أعقبها بتسديدة مباشرة أكمل بها ثلاثيته خلال فوز ريال مدريد 3-0 على مانشستر سيتي في ذهاب ثمن النهائي يوم 11 مارس/آذار الماضي.

قائمة أفضل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا