تاسع العظماء.. سان جيرمان يزاحم ريال مدريد وبايرن في سجلات المجد

دخل باريس سان جيرمان تاريخ كرة القدم الأوروبية من الباب الواسع، بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وحافظ سان جيرمان على لقبه الذي حققه العام الماضي، عقب فوزه بنهائي نسخة 2025-2026 على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جرت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، وانتهت في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

سان جيرمان تاسع بطل لمرتين

وبات باريس سان جيرمان تاسع فريق أوروبي ينجح في رفع الكأس "ذات الأذنين" مرتين متتاليتين أو أكثر في تاريخ البطولة العريقة.

وانضم العملاق الباريسي لأندية النخبة في القارة العجوز ممن سبقته إلى هذا الإنجاز منذ انطلاق البطولة لأول مرة موسم 1955-1956، أبرزهم ريال مدريد وميلان وبايرن ميونخ.

الأندية التي تُوجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين أو أكثر في تاريخ البطولة:

ريال مدريد على فترتين: 5 مرات متتالية في الفترة بين مواسم 1955-1956 حتى 1959-1960، يُضاف إليها 3 مرات متتالية في الفترة 2015-2016 حتى 2017-2018.

بنفيكا: مرتان متتاليتان 1960-1961، 1961-1962.

إنتر ميلان: مرتان متتاليتان 1963-1964، 1964-1965.

أياكس أمستردام: 3 مرات متتالية مواسم 1970-1971، 1971-1972، 1972-1973.

بايرن ميونخ: 3 مرات متتالية مواسم 1973-1974، 1974-1975، 1975-1976.

ليفربول: مرتان متتاليتان 1976-1977، 1977-1978.

نوتنغهام فورست: مرتان متتاليتان 1978-1979، 1979-1980.

ميلان: مرتان متتاليتان 1988-1989، 1989-1990.

باريس سان جيرمان: مرتان متتاليتان 2024-2025، 2025-2026.

أرقام قياسية

ولم يكن هذا الإنجاز هو الوحيد للفريق الباريسي في ليلة بودابست التاريخية، بل حقق لاعبه ومدربه لويس إنريكي العديد من الأرقام اللافتة وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (leparisien) الفرنسية.

وبفضل هدف التعادل (1-1) الذي سجله نجم الفريق عثمان ديمبيلي، وصل باريس سان جيرمان إلى الهدف رقم 45 في البطولة الأوروبية هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي الخاص بنادي برشلونة لعدد الأهداف في نسخة واحدة والذي تحقق موسم 1999-2000.

وسجل باريس سان جيرمان هدفا واحدا على الأقل في مبارياته الـ28 الأخيرة بجميع البطولات، وهو ثاني أفضل رقم في تاريخ النادي بعد موسم 2019-2020 عندما أحرز الفريق في 36 مباراة متتالية.

سلسلة ركلات الترجيح

واحتاج سان جيرمان لركلات الترجيح من أجل الفوز على أرسنال، وهي السادسة على التوالي لفريق العاصمة الفرنسية دون خسارة.

وبفضل هذه السلسلة المميزة حصد "بي إس جي" 4 ألقاب هي كأس السوبر الأوروبي على توتنهام هوتسبير، كأس الأندية للقارات "الإنتركونتيننتال" على فلامينغو، كأس الأبطال الفرنسي "السوبر" على أولمبيك مارسيليا، ودوري الأبطال على أرسنال.