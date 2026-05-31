رغم العقدة الأوروبية.. برشلونة يسبق ريال مدريد وأتلتيكو في سباق مونديال للأندية

رغم ما يسميه جمهوره "عقدة دوري أبطال أوروبا" عقب الإخفاق المتتالي في السنوات الأخيرة في الوصول إلى نهائي المسابقة أو إحرازها منذ عام 2015، فإن برشلونة بات في وضع مميز للغاية يؤهله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2029، بعدما عزز موقعه في التصنيف الأوروبي المؤهل للبطولة بفضل نتائجه القوية في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.

فوفقا للتصنيف الحالي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يحتل برشلونة المركز الرابع عالميا برصيد 73 نقطة، متفوقا على منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب الـ59 نقطة وريال مدريد صاحب الـ57 نقطة، في السباق على المقعدين المخصصين للأندية الإسبانية.

يأتي ذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق الكتالوني في موسمي 2024-2025 و2025-2026 من دوري أبطال أوروبا، حيث وصل في النسخة الأولى إلى نصف النهائي قبل أن يغادر عقب لقاء ماراثوني مع إنتر، بينما وصل إلى ربع نهائي النسخة المنصرمة قبل أن يُقصى على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

أرسنال يتصدر التصنيف

أرسنال الإنجليزي يتصدر التصنيف الأوروبي الحالي عقب انتهاء النسخة المنصرمة برصيد 93 نقطة رغم خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ89 نقطة، الذي ضمن بالفعل مشاركته في كأس العالم للأندية عام 2029 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في عامي 2025 و2026، كما يحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث برصيد 77 نقطة.

وتنص اللوائح الحالية على تأهل أبطال مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة من 2024-2025 وحتى 2027-2028 مباشرة إلى كأس العالم للأندية فيما يتم استكمال المقاعد المتبقية وفقا للتصنيف القاري.

كما يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إمكانية زيادة عدد الأندية الأوروبية المشاركة مستقبلا، مع الإبقاء على حد أقصى للأندية من الدولة الواحدة، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

ولم يُحسم بعد البلد المستضيف لكأس العالم للأندية عام 2029، إلا أن المغرب يبرز كأحد أبرز المرشحين لاستضافة البطولة، خاصة في ظل استعداده لاستضافة كأس العالم عام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.