حدث في بودابست.. 5 مشاهد لم يلحظها كثيرون بنهائي أرسنال وسان جيرمان

تابع نجم أرسنال التاريخي تيري هنري المباراة من استوديو بالملعب محللاً لشبكة "سي بي إس سبورتس" الأمريكية. وشاركه التحليل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، الذي ارتدى قميص سان جيرمان لفترة محدودة قبل اعتزاله عام 2013.

انفعالات النجمين بدت مختلفة تماماً خلال أهم لحظات المباراة. وبقي بيكهام هادئاً حين أحرز أرسنال هدفه الأول مبكراً. فيما لم يخف هنري انفعاله وراح يقفز سعيداً في الاستوديو.

بين الشوطين ظهر بيكهام هادئاً تماماً وبدا واثقاً من قدرة سان جيرمان على إدراك التعادل وهو ما تحقق فعلاً في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

عقب نهاية المباراة تحدث هنري بصوت حزين مشيراً إلى أن النهائي كان صعباً على أرسنال، كما أشار إلى أن لاعبي باريس سان جيرمان يعرفون كيف يحسمون تلك المباريات (النهائية)، لكنه أكد فخره بلاعبي أرسنال وبمسيرتهم حتى نهائي البطولة بعد أيام من تحقيق لقب "البريميرليغ".

هنري اعترف أيضاً أن الهزيمة بركلات الترجيح دائماً ما تكون أمراً محبطاً.

ورقتان لحارسي المرمى

بعد نهاية المباراة وقبل تنفيذ ركلات الترجيح تكرر المشهد نفسه بالنسبة لحارسي مرمى الفريقين وتوجها سريعاً لمقاعد البدلاء.

جلس ديفيد رايا وماتفي سافونوف محاطين بعدد محدود من أفراد الجهاز الفني، وراح كلاهما يقرأ باهتمام من ورقته التي بدا أنها تحمل معلومات عن طريقة تسديد لاعبي الفريق الآخر لركلات الجزاء، كما دخلا في مناقشات سريعة حولها.

الغريب أن الورقتين ظهرتا بلا قيمة تقريباً بالنسبة لمردود الحارسين خلال التصدي لركلات الترجيح، ومن بين 10 ركلات نفذت، توجها مرتين فقط (واحدة لكل منهما) إلى الزاوية الصحيحة.

ركلة ركنية تثير الغضب

أثار الحكم الألماني دانيال سيبرت غضب لاعبي أرسنال حين أطلق صافرة نهاية الشوط الأول قبل تنفيذ "المدفعجية" ركلة ركنية احتسبت لهم مع الثواني الأخيرة. كان سيبرت قد احتسب 6 دقائق كوقت بدل ضائع، لكن مهاجم أرسنال بوكايو ساكا تباطأ في وضع الكرة وتسديدها فأنهى الحكم الشوط قبل التنفيذ.

لاعبو أرسنال أطلقوا عبارات غاضبة احتجاجاً على قرار الحكم ثم أحاط به لاعبان من "المدفعجية" قبل دخوله إلى غرف خلع الملابس.

غضب لاعبي أرسنال بدا منطقياً بالنظر إلى سجلهم الرائع في إحراز الأهداف من ركلات ركنية مؤخراً. وسجّل المدفعجية 18 هدفاً من ركلات ركنية في "البريميرليغ" هذا الموسم، وهو رقم قياسي.

دماء كفاراتسخيليا

أثار نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا ذعر كثيرين حين تعرض للعرقلة من مدافع أرسنال كريستيان موسكيرا ليحصل على ركلة جزاء لفريقه.

عقب سقوطها على الأرض انزلق جورب كفاراتسخيليا إلى الأسفل فظهرت الدماء تغطي ساقه في مشهد بدا مؤلماً للغاية.

ورغم ذلك لم تكن عرقلة موسكيرا سبب الإصابة بحسب صحيفة "ذي صن" (The Sun)، إذ شوهد كفاراتسخيليا في وقت سابق يضع ضمادة لاصقة على ساقه اليمنى.

ولم تؤثر الإصابة على مستوى النجم الجورجي المرشح للكرة الذهبية، فواصل مبارياته الرائعة هذا الموسم قبل تغييره في الدقيقة 83.

حكيمي يحتفل مبكراً

عند إجراء الحكم القرعة لاختيار المرمى الذي ستسدد عليه ركلات الترجيح شاهد كثيرون قائد باريس سان جيرمان أشرف حكيمي يرفع فجأة ذراعيه في الهواء سعيداً، فيما راحت جماهير فريقه تطلق هتافات عالية. حكيمي كان سعيداً بأن العملة المعدنية التي استخدمها الحكم اختارت المرمى الذي توجد خلفه جماهير "ألتراس" سان جيرمان لتنفيذ الركلات.

القرعة ابتسمت لحكيمي مرة أخرى وكان هو من اختار من يسدد أولاً، فاختار أن يبدأ لاعبو سان جيرمان بالتسديد وفاز باريس سان جيرمان في النهاية بعدما أطاح غابرييل ماغاليايس بالركلة الأخيرة للمدفعجية خارج المرمى.