شاهد.. حارس ميسي الشخصي يخطف الأضواء بحمله مذيعا خلال بث مباشر

خطف ياسين شويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء بموقف طريف صدر منه قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

وأصبح شويكو (37 عاما) حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حمل صحفيا فوق كتفه وأبعده عن الشاشة أثناء البث المباشر لإحدى القنوات التلفزيونية مالكة الحقوق.

حارس ميسي يحمل مذيعا

وظهر شويكو في مقطع فيديو وقد حمل صحفيا برازيليا يُدعى فيتور سيرجيو رودريغيز، وذهب به بعيدا عن الشاشة أثناء الإستوديو التحليلي لمباراة سان جيرمان وآرسنال، وسط ضحكات بقية الصحفيين.

ورغم أن المشهد بدا وكأنه مخطط له في إطار الدعابة وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية، إلا أن القوة التي أظهرها شويكو الذي اشتهر بكونه "ظل ميسي" منذ انتقال الأخير إلى الدوري الأمريكي للمحترفين صيف عام 2023 "لم تكن مزحة على الإطلاق".

وأبرزت الصحيفة البريطانية عددا من التعليقات الطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها: "هذا الرجل يمتلك قوة حقيقية، إنها عضلات حقيقية وليست مجرد استعراض".

وأضاف آخر: "هذا غير معقول! لا بد أن وزن الصحفي يتراوح بين 80 و90 كيلوغراما، لكن شويكو حمله كما لو كان يرفع دمية قماشية".

وزاد ثالث ضاحكا: "رفعه وكأنه يحمل كيسا من الأرز".

شهرة ياسين شويكو

وسبق لشويكو أن عمل في قوات النخبة التابعة للبحرية الأمريكية، ويُعد من الخبراء في الفنون القتالية، وقد تعاقد مع إنتر ميامي خصيصا من أجل العمل كحارس شخصي لميسي.

واكتسب شويكو شهرة واسعة ومستقلة بسبب سرعته الفائقة في قطع المسافات ليكون قريبا من ميسي.

وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في أبريل/نيسان 2025 منع شويكو من الوجود على خط التماس في مباريات الدوري الأمريكي، وسمحت له بالوجود فقط في غرف خلع الملابس والمناطق المختلطة.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوريات حرمانه من الوقوف في المنطقة الفنية داخل الملعب طوال ما تبقى من مباريات تلك النسخة، بعد دفعه أحد اللاعبين خلال مباراة إنتر ميامي وأطلس المكسيكي، إثر دخوله أرضية الملعب لفض نقاش ساخن بين لاعبي الفريقين ظهر فيه ميسي بالصورة.