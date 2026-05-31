تبخر حلم المونديال الأخير.. سواريز يغيب عن قائمة أوروغواي الرسمية

استبعد المدرب مارسيلو بيلسا الثنائي لويس سواريز وناهيتان نانديز من تشكيلة أوروغواي المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، ليكونا أبرز الغائبين عن القائمة المكونة من 26 لاعباً والتي أعلنها اليوم الأحد.

وترك سواريز (39 عاماً) الباب مفتوحاً لعودته للمشاركة الدولية، قائلاً إنه سيعود عن قرار اعتزاله إذا احتاجه المنتخب الوطني، بعد غياب دام 20 شهراً.

وكان سواريز قد انتقد أسلوب بيلسا في إدارة الفريق، قائلاً إنه تسبب في انقسام غرفة الملابس، على الرغم من أنه اعتذر لاحقاً عن تلك التصريحات.

ورغم أن نانديز (30 عاماً) خاض عدة مباريات مع أوروغواي في تصفيات كأس العالم، لكن بيلسا استبعده رفقة سواريز لصالح تشكيلة تضم لاعبين في مقتبل العمر.

ويتمحور الفريق حول العمود الفقري الدفاعي بقيادة رونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز وماتياس أوليفيرا.

ويمنح وجود فيدريكو فالبيردي ورودريغو بنتانكور ومانويل أوغارتي ونيكولاس دي لا كروز الطاقة إلى جانب الكثافة في الضغط التي يبحث عنها بيلسا دائماً في خط الوسط، بينما يقود داروين نونيز خط الهجوم.

ولم يلعب نونيز مع الهلال في الدوري السعودي منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد أن اضطر النادي إلى حذف اسمه من القائمة المحلية للاعبين الأجانب بعد التعاقد مع كريم بنزيمة، الفائز سابقاً بجائزة الكرة الذهبية.

وتلعب أوروغواي في المجموعة الثامنة وتستهل مشوارها بمواجهة السعودية يوم 15 يونيو/ حزيران المقبل، ثم الرأس الأخضر وإسبانيا.

تشكيلة أوروغواي في كأس العالم 2026:

حراس المرمى: سيرغيو روشيت، فرناندو موسليرا، سانتياغو ميليه.

المدافعون: غييرمو فاريلا، رونالد أراوخو، خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياغو بوينو، سيباستيان كاسيريس، ماتياس أوليفيرا، خواكين بيكيريز، ماتياس فينا.

لاعبو الوسط: مانويل أوغارتي، إميليانو مارتينيز، رودريغو بنتانكور، فيديريكو فالفيردي، أغوستين كانوبيو، خوان مانويل سانابريا، جيورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، رودريغو زالازار، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، بريان رودريغيز.

المهاجمون: رودريغو أديري، فيدريكو فيناس، داروين نونيز.