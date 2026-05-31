رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

في مواجهة بيريز.. ريكيلمي يعد جماهير ريال مدريد بصفقة من العيار الثقيل

حفظ

MADRID, SPAIN - MAY 23: Enrique Riquelme, Chairman of Cox Energy, speaks to the media outside the stadium as he advertises his candidacy for President of Real Madrid in the upcoming election prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Athletic Club at Estadio Santiago Bernabeu on May 23, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
إنريكي ريكلمي المرشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد (غيتي)
Published On 31/5/2026

كشف إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، عن أول الأسماء التي يسعى للتعاقد معها إذا فاز بالانتخابات المقررة 7 يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي رودري سيكون ضمن مشروعه الرياضي.

وقال ريكيلمي، خلال مشاركته في برنامج "تييمبو دي خويغو" (Tiempo de Juego) عبر إذاعة "كوبي" (COPE) الإسبانية، إن "لاعباً بحجم رودري سيلعب في ريال مدريد إذا أصبحت رئيساً للنادي"، مشيراً إلى أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة لإعادة تعزيز حضور لاعبي الفريق في صفوف المنتخب الإسباني.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف أن صفقة رودري منفصلة عن "نجم عالمي" آخر يعتزم الكشف عن هويته الأربعاء المقبل، موضحاً أن اللاعب المرتقب أجنبي الجنسية.

MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 04: Rodri of Manchester City during the Emirates FA Cup Quarter Final match between Manchester City and Liverpool on April 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
رودري لاعب وسط ميدان نادي مانشستر سيتي (غيتي)

وأكد رجل الأعمال الإسباني أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى "إعادة جزء من هوية ريال مدريد" عبر تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالإدارة الرياضية داخل النادي.

وفي سياق متصل، أشاد ريكيلمي بالنجم السابق فرناندو هييرو، واصفاً إياه بـ"الأسطورة"، كما أعرب عن استغرابه من رفض الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز الدخول في مناظرة انتخابية معه، معتبراً أن النقاش بين المرشحين من شأنه إثراء العملية الانتخابية.

وعلّق المرشح الرئاسي أيضاً على دعم كل من لوكا مودريتش ولاعب كرة السلة لوكا دونتشيتش لفلورنتينو بيريز، قائلاً إن من الطبيعي أن يسعى أي مرشح للحصول على دعم شخصيات بارزة خلال حملته الانتخابية.

المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان