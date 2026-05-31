بقيادة محرز.. بيتكوفيتش يعلن قائمة الجزائر لمونديال 2026

عاد نبيل بن طالب إلى تشكيلة الجزائر لينضم للقائمة ⁠⁠المشاركة في ⁠⁠كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش اليوم الأحد،

بينما سيقود رياض محرز الهجوم في ظهوره الثاني في ⁠⁠النهائيات.

وظهر لوكا زيدان حارس غرناطة في التشكيلة رغم الشكوك التي حامت حول مشاركته بعد تعرضه لكسر في الفك، لينضم إلى جانب أربعة ⁠⁠حراس في التشكيلة المكونة من 27 لاعبا، بينما أبعدت إصابة في الكتف أنتوني ماندريا حارس كاين.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على اختيار كل منتخب 26 لاعبا في تشكيلته النهائية، لكن بيتكوفيتش ضم لاعبا إضافيا ولم يوضح السبب، ‌‌لكن يبدو أنه سيستبعد أحد الحراس من القائمة مع وجوده في المعسكر تحسبا لأي أمور طارئة.

وعاد بن طالب لاعب وسط ليل إلى التشكيلة لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025. وظهر في القائمة أيضاً حسام عوار لاعب

الاتحاد السعودي وثنائي الدوري الألماني إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن وفارس شايبي لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وسيعول ⁠⁠بيتكوفيتش على الأسماء المعتادة في خط الدفاع بوجود رامي ⁠⁠بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند وريان آيت نوري ظهير مانشستر سيتي والمخضرم عيسى ماندي (34 عاما) مدافع ليل.

وسيلعب محرز (35 عاما) كأس العالم الأخيرة له، بعدما سبق له المشاركة عام ⁠⁠2014، عندما ظهرت الجزائر للمرة الأخيرة في كأس العالم.

وتستهل الجزائر مشوارها في المجموعة العاشرة بمواجهة الأرجنتين حاملة ⁠⁠اللقب يوم 16 يونيو/حزيران في كانساس ⁠⁠سيتي، قبل مواجهة الأردن والنمسا.

وفيما يلي تشكيلة الجزائر:

حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، مالفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان.

المدافعون: رفيق بلغالي – سمير شرقي – ريان آيت نوري – جوان حجام – عيسى ماندي – ‌‌رامي بن سبعيني – زين الدين بلعيد – أشرف عبادة – محمد أمين توغاي.

لاعبو الوسط: نبيل بن طالب – هشام بودواي – حسام عوار – فارس شايبي – إبراهيم مازة – ‌‌ياسين ‌‌تيطراوي – رامز زروقي.

المهاجمون: محمد أمين عمورة – نذير بن بوعلي – عادل بولبينة – فارس قدجيميس – أنيس حاج موسى – رياض محرز – أمين غويري.