بالفيديو.. احتفالات ضخمة في باريس بعد تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال

تجمع حشد غفير من جماهير باريس سان جيرمان بالقرب من برج إيفل، اليوم الأحد، للاحتفال بفوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما شهدت فرنسا بعض أعمال الشغب أثناء المباراة والتي نتج عنها اعتقال المئات من الأشخاص.

وبدأت الاحتفالات في باريس بعد صافرة نهاية المباراة، أمس السبت، في العاصمة المجرية بودابست، حيث تُوِّج باريس سان جيرمان باللقب على حساب أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح.

وسارت الجماهير على طول الشوارع المجاورة لقوس النصر حيث أشعلت بعض الجماهير الألعاب النارية وأطلقت أبواق السيارات، وتجمع حوالي 20 ألف مشجع في "الشانزليزيه" حيث عملت الشرطة على احتواء الحشد.

وجرت الاحتفالات التي كانت مقررة اليوم الأحد بعد الفوز باللقب في ساحة "شامب دي مارس" بالقرب من برج إيفل، كما كان مخططاً لها.

ووسط أجواء احتفالية مهيبة، شارك ما يقرب من 100 ألف متفرج في الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما استقبلت الجماهير الفريق لدى عودته من العاصمة المجرية بودابست، بقيادة البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، والمدرب الإسباني لويس إنريكي، ورئيس النادي ناصر الخليفي، حيث تم بث نشيد النادي وتناوب اللاعبون على رفع الكأس.

ثم استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء الفريق في قصر "الإليزيه".