الأردن يؤخر الدوام الرسمي لدعم "النشامى" في كأس العالم

قررت الحكومة الأردنية، ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠اليوم الأحد، ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي في القطاع العام خلال الأيام التي يخوض فيها ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠المنتخب الوطني مبارياته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لتمكين المشجعين من ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠مؤازرة المنتخب الملقب بـ"النشامى" في مشاركته التاريخية الأولى في البطولة.

وبموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، تبدأ ساعات الدوام الرسمي في تمام الساعة العاشرة ‌‌‌‌‌‌‌‌صباحا بالتوقيت المحلي أيام 17 و23 و28 يونيو/حزيران المقبل بدلا من الثامنة والنصف.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن القرار يأتي "بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠التاريخية في هذه البطولة".

وكان ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأردن قد حقق إنجازا لا سابق له بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مما فجر ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠موجة من الاحتفالات العارمة في البلاد.

ويخوض المنتخب الأردني غمار كأس ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠العالم ضمن المجموعة العاشرة الصعبة، ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠التي تضم إلى جانبه منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، ومنتخب الجزائر القوي، بالإضافة إلى النمسا.

وتأتي التواريخ التي حددتها ‌‌‌‌‌‌‌‌الحكومة الأردنية لتتزامن مع مواجهات الأردن الثلاث في دور المجموعات، حيث يأمل الأردنيون أن ينجح ‌‌‌‌‌‌‌‌منتخبهم ‌‌‌‌‌‌‌‌في تقديم أداء مميز وتجاوز دور المجموعات رغم صعوبة المهمة.