التتويج والألم.. إنريكي وأرتيتا يعلقان على نهائي دوري أبطال أوروبا

تباينت مشاعر لويس إنريكي وميكل أرتيتا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بتتويج باريس سان جيرمان على حساب أرسنال، إذ احتفى المدرب الإسباني الأول بلقب جديد في مسيرته، بينما عبّر مواطنه عن خيبة أمله بعد ضياع حلم التتويج القاري رغم الموسم المميز الذي قدمه فريقه.

إنريكي: استحققنا اللقب

أعرب مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي عن سعادته بقيادة فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه استحق التتويج بعد المشوار الذي قدمه طوال الموسم، رغم إقراره بأن أرسنال كان يستحق الفوز أيضا.

وقال إنريكي في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" (TNT Sports) عقب المباراة: "أعتقد أن الفريقين استحقا الفوز، لكن بالنظر إلى ما قدمناه طوال الموسم فإننا نستحق التتويج. نأمل أن نكرر ذلك مجددا الموسم المقبل".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المباراة بدأت بشكل مثالي لمصلحة أرسنال بعد هدف مبكر وصفه بـ"المحظوظ"، مضيفا أن الفريق الإنجليزي أظهر صلابة دفاعية كبيرة وصعّب مهمة لاعبيه.

وأوضح إنريكي أن باريس سان جيرمان اعتاد مواجهة فرق تدافع بأعداد كبيرة خلف الكرة، لكنه تمكن في النهاية من إيجاد الحلول وحسم اللقب.

كما شدد على أهمية تجديد الفريق باستمرار، قائلا إن امتلاك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الجودة يتطلب العمل بشكل دائم على تطوير التشكيلة ومعالجة احتياجاتها.

أرتيتا: "الألم لن يزول الآن"

في المقابل، أبدى مدرب أرسنال ميكل أرتيتا خيبة أمله بعد خسارة اللقب بركلات الترجيح، مؤكدا أن فريقه قدم موسما استثنائيا رغم الإخفاق في التتويج بالبطولة القارية.

وقال أرتيتا: "من الصعب تقبل الخسارة بعد هذا المشوار والثبات في الأداء حتى النهائي، لكننا خسرنا اللقب بركلات الترجيح".

كما أشار إلى إحدى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل خلال المباراة، معتبرا أنها كانت تستحق احتساب ركلة جزاء وفقا للمعايير التي طُبقت في مباريات أخرى هذا الموسم.

ورغم مرارة الهزيمة، أشاد المدرب الإسباني بلاعبيه، قائلا: "أنا فخور جدا بما قدموه هذا الموسم. الظروف التي مررنا بها جعلت ما حققناه أكثر تميزا، وكان من دواعي فخري العمل مع هذه المجموعة".

وأضاف: "حققنا لقبا كبيرا وخسرنا اللقب الأكبر. لم نفز بالدوري الإنجليزي منذ 22 عاما، ولذلك يجب أن نعترف بقيمة الموسم الذي قدمناه، رغم أن الألم يسيطر علينا حاليا".

وهنأ أرتيتا باريس سان جيرمان على التتويج، واصفا إياه بـ"الفريق الرائع" وصاحب الجودة الفردية العالية، مشيرا إلى أن مواجهة بطل أوروبا مرتين متتاليتين كانت مهمة بالغة الصعوبة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن أرسنال سيحاول الاستفادة من هذه التجربة للمنافسة مجددا على الألقاب الموسم المقبل، قائلا: "علينا أن نتعامل مع الألم ونتعلم منه، لأن طموحنا هو العودة أقوى في الموسم القادم".