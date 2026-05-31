كارثة وإحراج.. غضب في جنوب أفريقيا بسبب أزمة سفر المنتخب للمونديال

تأجلت مغادرة منتخب جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد بسبب عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيراتهم بعد.

وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية إنه كان من المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى.

أزمة تأشيرات منتخب جنوب أفريقيا

ولم يرد مسؤولو الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة على طلبات التعليق، لكن وزير الرياضة غايتون مكنزي وجه انتقادا لاذعا للاتحاد المحلي في منشور على منصة إكس.

وقال: "إن كارثة السفر والتأشيرات التي تسبب فيها الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم أمر محرج وغير عادل على الإطلاق تجاه اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "أبلغت الاتحاد أنني أحتاج إلى تقرير ويجب اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه الفوضى. إنهم يجعلوننا نبدو كالحمقى".

وتلعب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، وتشارك في النهائيات للمرة الأولى منذ أن استضافت البطولة عام 2010.

وكاد خطأ إداري في التصفيات أن يكلفها مقعدها في النهائيات عندما أُلغي فوزها 2-0 على ليسوتو بعد أن أشركت تيبوهو موكوينا غير المؤهل للمشاركة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ورغم ذلك، أنهى المنتخب التصفيات متقدما بفارق نقطة واحدة على نيجيريا وبنين في مجموعته.

وستلتقي جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى أيضا مع جمهورية التشيك (18 يونيو/حزيران) في أتلانتا وكوريا الجنوبية (24 يونيو/حزيران) في مونتيري.