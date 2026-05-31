بالفيديو.. موكب تتويج أرسنال بلقب البريميرليغ يمحو أحزان نهائي دوري الأبطال

احتفل الآلاف من مشجعي أرسنال، اليوم الأحد، بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004 من خلال موكب حاشد في لندن، متعالين على ألم الخسارة الدراماتيكية لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح (3-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

واحتشد عشرات الآلاف من مشجعي "المدفعجية" في شوارع شمال العاصمة البريطانية لمشاهدة لاعبي أرسنال يستعرضون كأس الدوري من سطح حافلة مكشوفة.

وانطلق المشجعون وهم يرتدون لوني النادي الأحمر والأبيض، مرددين الهتافات، ملوحين بالأعلام، كما أشعلوا الألعاب النارية، ذلك في احتفالهم بالتتويج الأول في الدوري الإنجليزي منذ 22 عاما.

وتسلق بعضهم الأشجار والأسطح وإشارات المرور أملا في رؤية فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عن قرب.

وحسم النادي اللندني تتويجه بلقب الدوري في 19 مايو/أيار الجاري بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث.

وكان الفريق يأمل في الاحتفال بثنائية غير مسبوقة بعد التتويج بالدوري المحلي، إذ خاض، أمس السبت، المباراة النهائية لدوري الأبطال الذي لم يسبق له إحرازه طوال تاريخه الممتد على 140 سنة.

لكنه تعرّض لخيبة أمل كبيرة بعد أن أهدر تقدمه (1-0) ليخسر بعدها المباراة بركلات الترجيح أمام سان جيرمان الذي تُوج باللقب للعام الثاني تواليا.

وأهدر كل من إيبيريتشي إيزي والبرازيلي غابريال ركلتي ترجيح، فيما كان الألماني كاي هافيرتس صاحب هدف التقدم لأرسنال مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل عثمان ديمبيليه النتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وانطلق الموكب حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش)، ومن المقرر أن يستغرق ساعتين لإكمال مسار طوله 9 كيلومترات قرب ملعب الإمارات في منطقة إيسلينغتون.

وشملت الاحتفالات أربع حافلات، من بينها واحدة تقل فريق أرسنال للسيدات الذي توج بلقب النسخة الأولى من كأس الأبطال في فبراير/شباط الماضي.