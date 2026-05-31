مكافأة ضخمة لباريس.. قيمة أرباح جميع الأندية المشاركة في دوري الأبطال

حقق باريس سان جيرمان أرباحاً مالية هائلة بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، للمرة الثانية على التوالي.

ونجح سان جيرمان أمس في الحفاظ على لقبه عقب فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونظير نجاحه الأوروبي حصد باريس سان جيرمان مكافأة مالية قدرها 146.5 مليون يورو (نحو 158.2 مليون دولار) وفق بيانات نشرها موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني، جاءت بفضل نتائجه خلال النسخة المنتهية حديثاً.

وجاء الجزء الأكبر من مكافأة سان جيرمان من الأدوار الإقصائية بدءاً من الدور ثمن النهائي وصولاً إلى الفوز بالنهائي وضمان المشاركة في كأس السوبر الأوروبي، وفيها جمع الفريق ما مجموعه 56.5 مليون يورو (نحو 61 مليون دولار) كما أوضحت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية.

وحل أرسنال الوصيف في المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح من البطولة الأوروبية العريقة، إذ حصل على مكافأة قدرها 143.6 مليون يورو (نحو 155.1 مليون دولار).

وأكد موقع "غيف مي سبورت" (givemesport) البريطاني أن هذه المكافأة هي الأعلى في تاريخ أرسنال، بكل مشاركاته في البطولات القارية.

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثالث يليه ليفربول رابعاً، بينما تواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس رغم بلوغه المربع الذهبي، في حين ريال مدريد وبرشلونة في المركزين السادس والسابع توالياً.

قيمة أرباح كل الأندية التي شاركت في دوري أبطال أوروبا بموسم 2025-2026:

باريس سان جيرمان: 146.5 مليون يورو (نحو 158.2 مليون دولار). أرسنال: 143.6 مليون يورو (نحو 155.1 مليون دولار). بايرن ميونخ: 127.8 مليون يورو (نحو 138 مليون دولار). ليفربول: 109.9 مليون يورو (نحو 118.7 مليون دولار). أتلتيكو مدريد: 104.6 مليون يورو (نحو 113 مليون دولار). ريال مدريد: 103.9 مليون يورو (نحو 112.2 مليون دولار). برشلونة: 99.8 مليون يورو (نحو 107.8 مليون دولار). مانشستر سيتي: 97.3 مليون يورو (نحو 105.1 مليون دولار). تشيلسي: 92.5 مليون يورو (نحو 99.9 مليون دولار). توتنهام هوتسبير: 85.7 مليون يورو (نحو 92.6 مليون دولار). باير ليفركوزن: 81 مليون يورو (نحو 87.5 مليون دولار). سبورتنغ لشبونة: 79.1 مليون يورو (نحو 85.4 مليون دولار). إنتر ميلان: 75.5 مليون يورو (نحو 81.5 مليون دولار). أتالانتا: 74.5 مليون يورو (نحو 80.5 مليون دولار). بوروسيا دورتموند: 71.4 مليون يورو (نحو 77.1 مليون دولار). يوفنتوس: 68.1 مليون يورو (نحو 73.5 مليون دولار). نيوكاسل يونايتد: 65.5 مليون يورو (نحو 70.7 مليون دولار). أولمبيك مارسيليا: 55.5 مليون يورو (نحو 59.9 مليون دولار). بودو/غليمت: 54.1 مليون يورو (نحو 58.4 مليون دولار). بنفيكا: 54 مليون يورو (نحو 58.3 مليون دولار). موناكو: 53.9 مليون يورو (نحو 58.2 مليون دولار). غلطة سراي: 50.8 مليون يورو (نحو 54.9 مليون دولار). آينتراخت فرانكفورت: 50.5 مليون يورو (نحو 54.5 مليون دولار). نابولي: 50.1 مليون يورو (نحو 54.1 مليون دولار). كلوب بروج: 49 مليون يورو (نحو 52.9 مليون دولار). أولمبياكوس: 47.7 مليون يورو (نحو 51.5 مليون دولار). آيندهوفن: 45 مليون يورو (نحو 48.6 مليون دولار). فياريال: 44.8 مليون يورو (نحو 48.4 مليون دولار). أياكس أمستردام: 44.8 مليون يورو (نحو 48.4 مليون دولار). كوبنهاغن: 39.3 مليون يورو (نحو 42.4 مليون دولار). كاراباغ: 36.6 مليون يورو (نحو 39.5 مليون دولار). أتلتيك بلباو: 36.6 مليون يورو (نحو 39.5 مليون دولار). يونيون سانت غيلواز: 33.3 مليون يورو (نحو 36 مليون دولار). بافوس: 31 مليون يورو (نحو 33.5 مليون دولار). سلافيا براغ: 30.9 مليون يورو (نحو 33.4 مليون دولار). كيرات ألماتي: 21.6 مليون يورو (نحو 23.3 مليون دولار).