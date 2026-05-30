"تعلم من زيدان وميسي ورونالدو".. رسالة بلاتيني لمبابي قبل كأس العالم 2026

أبدى أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني موقفا مزدوجا تجاه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، مشيدا بمستواه الرياضي، لكنه انتقد في الوقت نفسه مواقفه السياسية عندما يتحدث بصفته قائدا لـ"الديوك".

وأكد بلاتيني، الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات، أن الانتقادات الفنية الموجهة إلى مبابي خلال الفترة الأخيرة غير مبررة، مشيرا إلى أن مهاجم ريال مدريد تطور بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

في المقابل، حث أسطورة كرة القدم مواطنه كيليان مبابي على عدم اتخاذ موقف سياسي أثناء ارتدائه قميص المنتخب الفرنسي أو شارة القيادة.

وقال بلاتيني في تصريحات لمنصة فوتبول تويت: "من حقه التعبير عن آرائه طالما أنه لا يفعل ذلك وهو يرتدي شارة القيادة أو قميص المنتخب الفرنسي".

وأضاف: "إذا كان في مدريد أو أي مكان آخر، فبإمكانه اتخاذ موقف سياسي، لكن ليس وهو يرتدي شارة القيادة وقميص المنتخب. أنت تلعب من أجل جميع الفرنسيين".

وتابع: "من الجيد أن يتحدث الأشخاص المثقفون عن القضايا الاجتماعية. ليس مطلوبا من لاعبي كرة القدم أن يكونوا مثقفين، مع أن بعضهم يتمتع ببعض الذكاء على الأقل".

واستدرك بقوله: "لكنني أنصحه، في ظل المناخ الحالي ووسائل التواصل الاجتماعي، أن يستلهم من زيدان وميسي ورونالدو، الذين لا يتخذون مواقف بشأن القضايا الكبرى".

وختم بقوله: "بمجرد اتخاذك موقفا، ستثير غضب نصف العالم. عليك أن تكون حذرا وأن تحاول التعبير دون أن تتفوه بكلمة".

وعن حظوظ المنتخب الفرنسي في كأس العالم، أبدى بلاتيني تفاؤلا كبيرا بقدرة كتيبة المدرب ديديه ديشان على المنافسة بقوة على اللقب، معتبرا فرنسا من أبرز المرشحين للتتويج.

كما تطرق إلى مستقبل الجهاز الفني بعد البطولة، مؤكدا أن زين الدين زيدان يبقى المرشح المثالي لخلافة ديشان وقيادة المنتخب الفرنسي في المرحلة المقبلة.

إعلان

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم عام 2026، إذ يفتتح مشواره بمواجهة السنغال، ثم العراق والنرويج.