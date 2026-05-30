يتقدمها صلاح وموهبة برشلونة.. الإعلان عن قائمة مصر الرسمية لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن قائمة "الفراعنة" النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على رأس تشكيلة مصر النهائية التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية الشهر المقبل.

ولم تشهد التشكيلة التي أعلنها المدرب حسام حسن في الساعات الأولى من اليوم السبت الكثير من المفاجآت، باستثناء انضمام المهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم (18 عاما) المعار من الأهلي المصري لنادي برشلونة أتليتيك الفريق الرديف لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا، مع استبعاد لاعب واحد عقب ودية روسيا يوم الخميس، لتشمل القائمة النهائية 26 لاعبا.

ووفقا لما كشفه الاتحاد المصري لكرة القدم، فقد استقر حسام حسن على استبعاد أقطاي عبد الله (23 عاما) لاعب إنبي المصري.

وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو/حزيران في سياتل ضمن المجموعة السابعة، التي ستواجه فيها أيضا نيوزيلندا وإيران.

وقال مدير منتخب مصر إبراهيم حسن إن البعثة ستغادر مساء اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ويخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل في 6 يونيو/حزيران في أوهايو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) – محمد علاء (الجونة).

المدافعون: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – محمد هاني وياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد وأحمد فتوح (الزمالك) – طارق علاء (زد) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – كريم حافظ (بيراميدز).

لاعبو الوسط: محمد صلاح (ليفربول) – مروان عطية وأحمد مصطفى (زيزو) ومحمود حسن (تريزيجيه) وإمام عاشور (الأهلي) – مصطفى عبد الرؤوف ومهند لاشين (بيراميدز) – هيثم حسن (ريال أوبييدو الإسباني) – محمود صابر (زد) – إبراهيم عادل (نوردشيلاند الدنماركي) – نبيل عماد (النجمة السعودي).

المهاجمون: عمر مرموش (مانشستر سيتي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة أتليتيك).