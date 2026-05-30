مصر ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

المصدر: المنتخب المغربي مباراة المغرب ضد مصر
المغرب ومصر ضمن تأهلهما إلى مونديال 2026 في قطر (صفحة المنتخب المغربي)
Published On 30/5/2026

يلتقي المنتخب المصري نظيره المغربي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وخسرت مصر أمام تنزانيا في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

في المقابل، سقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في قطر نهاية هذا العام.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

تُقام المباراة يوم الإثنين 1 يونيو/حزيران المقبل على الملعب الفرعي لملعب أكاديمية محمد السادس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

  • بي إن سبورت 5 beIN SPORT

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وسبق للمغرب الفوز على مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

المصدر: الجزيرة

