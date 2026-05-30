مصر ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب المصري نظيره المغربي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وخسرت مصر أمام تنزانيا في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

في المقابل، سقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في قطر نهاية هذا العام.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

تُقام المباراة يوم الإثنين 1 يونيو/حزيران المقبل على الملعب الفرعي لملعب أكاديمية محمد السادس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب

بي إن سبورت 5 beIN SPORT

وسبق للمغرب الفوز على مصر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.