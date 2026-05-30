مدرب البرتغال يمهد الطريق لمفاجأة كبرى تخص كريستيانو رونالدو

أكد مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز أنه لا يوجد ما يمنع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو من الظهور في كأس العالم عام 2030، رغم أنه سيكون حينها في الخامسة والأربعين من عمره.

وقال مارتينيز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، لقد استحق كريستيانو هذا الحق"، في إشارة إلى إمكانية مواصلة مسيرته الدولية حتى النسخة التي ستستضيفها بشكل مشترك كل من البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وسيخوض رونالدو هذا الصيف سادس مشاركة له في كأس العالم، وهو رقم قياسي، بعدما رسخ مكانته كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم للرجال برصيد 226 مباراة، إلى جانب كونه الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية بـ143 هدفا. كما يبقى اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافا في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم.

وأشاد مارتينيز بالعقلية الاستثنائية للنجم البرتغالي، مؤكدا أن الاتحاد البرتغالي يتمنى أن يكون نموذجا يحتذى به لدى الأجيال الصاعدة. وقال: "كريستيانو لا يُعرّف بما يأكله أو بطريقة تدريبه فقط، بل بالجوع الذي يحمله داخله. مهما حقق من ألقاب، يستيقظ في اليوم التالي بالرغبة نفسها في التطور والتحسن".

وأضاف: "عملت مع العديد من اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا أو بالكرة الذهبية، لكنهم فقدوا الدافع بعد ذلك. أما رونالدو فيمتلك عقلية مختلفة تماما، وهي ما يفسر استمراره في أعلى المستويات".

ويدخل رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، منافسات مونديال عام 2026 بمعنويات مرتفعة بعدما سجل 28 هدفا وقاد فريقه إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو أول لقب دوري يحرزه منذ انتقاله إلى السعودية عام 2022.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو/حزيران، قبل لقاء أوزبكستان في 23 يونيو/حزيران، ثم كولومبيا في ختام مباريات المجموعة.