تعرف على أبرز 5 أسماء مرشحة لخلافة سلوت في ليفربول

قرر نادي ليفربول، اليوم السبت، إقالة مديره الفني الهولندي آرني سلوت، بعدما أمضى عامين في منصبه، وذلك عقب فشل الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على أبرز المرشحين لخلافة سلوت، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أندوني إيراولا

يعتبر المدرب الإسباني (43 عاما) المرشح الأبرز لتولي المنصب، بعد أن نجح في تحويل بورنموث إلى قوة ضاربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه سيغادر النادي الملقب بـ(حبات الكرز) بنهاية الموسم الحالي.

واختتم إيراولا مسيرته مع الفريق بأفضل صورة، حيث قاده إلى المشاركة في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

وكان المدافع الإسباني السابق قاد فريقه السابق رايو فاليكانو للتأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

لويس إنريكي

يعتبر إنريكي (56 عاما) المدرب السابق لفريق برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا، من أبرز المدربين الحائزين على الألقاب الكبرى، حيث قاد الفريق الكتالوني للفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015.

وحول إنريكي باريس سان جيرمان إلى أفضل فريق في أوروبا، حيث فاز معه بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي، وإذا نجح باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، فقد يكون جاهزا لتحد جديد.

أوليفر غلاسنر

يعتبر المدرب النمساوي (51 عاما) مدربا حرا آخر، بعد أن أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل عن فريق كريستال بالاس في نهاية الموسم، وقد أنهى غلاسنر أيضا مسيرته بأسلوب مميز بعد أن حقق إنجازات رائعة في ملعب (سيلهرست بارك)، حيث قاد المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت الألماني الفريق الإنجليزي للتتويج بأول لقب كبير له عندما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، واختتم مشواره هذا الأسبوع بقيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر، محققا بذلك لقبه القاري الأول.

سيباستيان هونيس

إذا رغبت إدارة ليفربول في مدرب ألماني آخر بعد النجاح الذي حققه المدرب السابق للفريق، يورغن كلوب، فقد يكون هونيس، ابن شقيق أسطورة ألمانيا أولي هونيس، هو الحل الأمثل، حيث سبق أن قاد مدرب فريق شتوتغارت (44 عاما) الفريق الرديف لبايرن ميونخ للفوز بلقب دوري الدرجة الثالثة الألماني عام 2020، قبل أن يعيد البريق لفريقه الحالي، الذي حوله من ناد يصارع الهبوط إلى فريق ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا ويتوج بكأس ألمانيا عام 2025.

ستيفن جيرارد

ربما يكون اختيار جيرارد، أسطورة ليفربول، خيارا محفوفا بالمخاطر نظرا لفترته المخيبة للآمال مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، لكنه يحظى بتقدير كبير من جماهير ليفربول.

إعلان

المدرب البالغ من العمر 46 عاما قاد فريق رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز في عام 2021 دون خسارة أي مباراة في المسابقة، واكتسب منذ ذلك الحين المزيد من الخبرة الإدارية بعد فترة قضاها في قيادة فريق الاتفاق السعودي، والذي رحل عنه بالتراضي في أوائل عام 2025.