ليفربول يعلن رحيل مدربه أرني سلوت.. ومرشح بارز لخلافته

أعلن نادي ليفربول رحيل مدربه الهولندي آرني سلوت عن منصبه بشكل فوري، مؤكداً في الوقت ذاته بدء إجراءات البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان سلوت قد تولى تدريب "الريدز" في يونيو 2024، ونجح خلال موسمه الأول في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، لينهي موسم 2024-2025 متوجاً بجائزة أفضل مدرب في إنجلترا، بعدما قاد الفريق أيضاً إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وبلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم التالي، نجح المدرب الهولندي في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، كما قاد ليفربول إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وفي بيان مشترك، أشادت إدارة ليفربول بما قدمه سلوت خلال فترة عمله، مؤكدة أن قرار رحيله لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وقالت الإدارة: "إسهامات آرني سلوت في ليفربول كانت كبيرة ومؤثرة وناجحة. لقد أثبت منذ اليوم الأول أنه قائد حقيقي يتحمل المسؤولية ويحتضنها بكل شجاعة، سواء عند توليه المهمة أو خلال قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف البيان أن المدرب الهولندي لعب دوراً محورياً في قيادة النادي خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الفريق، خاصة بعد وفاة اللاعب ديوغو جوتا، حيث أظهر قدراً كبيراً من التعاطف والإنسانية في التعامل مع تلك الظروف.

ورغم النجاحات التي حققها سلوت، أوضحت إدارة النادي أنها توصلت إلى قناعة بضرورة إحداث تغيير فني من أجل مواصلة التطور والمضي قدماً، مؤكدة أن القرار لا ينتقص من قيمة المدرب أو من حجم الإنجازات التي حققها مع الفريق.

وأكد ليفربول أن سلوت سيبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي باعتباره المدرب الذي قاد الفريق إلى لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن أبواب ملعب أنفيلد ستظل مفتوحة له ولعائلته في المستقبل.

إعلان

وختم النادي بيانه بتوجيه الشكر للمدرب الهولندي، متمنياً له التوفيق في محطته المقبلة، ومؤكداً أن إرثه داخل ليفربول سيظل حاضراً لسنوات طويلة.

خليفة أرني سلوت

كتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لبورنموث، يُعد المرشح الأبرز لتولي تدريب ليفربول خلال المرحلة المقبلة.

ويُبدي إيراولا، البالغ من العمر 43 عامًا، انفتاحًا على خوض تجربة جديدة على مستوى أعلى خلال الموسم المقبل، بعدما نجح في لفت الأنظار بعمله المميز مع بورنموث.

وكان المدرب الإسباني قد تولى قيادة بورنموث في يوليو 2023، وتشير التقارير إلى أنه اتخذ قرار الرحيل عن النادي خلال الصيف الحالي، رغم تلقيه عروضًا مغرية للغاية من أجل تمديد عقده والاستمرار في منصبه.

وقاد المدرب الإسباني فريقه إلى احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على كرة هجومية جريئة وأسلوب لعب قوي، وهو إنجاز حظي بإشادة واسعة نظرًا للظروف الصعبة التي واجهها الفريق.