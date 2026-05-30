لعنة النهائيات القارية تلاحق أرسنال بعد خسارته دوري أبطال أوروبا

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Martin Odegaard and Mikel Merino of Arsenal appear dejected after they receive their runners up medals following defeat in the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
لعنة النهائيات الأوروبية تواصل ملاحقة أرسنال بعد إخفاقه في تحقيق لقب دوري الأبطال (غيتي)
Published On 30/5/2026

واصلت لعنة النهائيات القارية مطاردتها لفريق أرسنال الإنجليزي، بعدما أخفق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، في نهائي المسابقة بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان أرسنال، المتوج حديثا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 22 عاما، يأمل في الفوز بدوري الأبطال لأول مرة، وذلك في ظهوره الثاني بنهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، بعد موسم (2005- 2006).

واستمر غياب أرسنال عن منصات التتويج القارية إلى إشعار آخر، حيث يعود آخر لقب قاري توج به في مسيرته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة منذ تأسيسه عام 1886، إلى عام 1994، حينما أحرز لقب كأس الكؤوس الأوروبية، قبل إلغائها، إثر تغلبه على بارما الإيطالي.

لاعبو أرسنال يحتفلون بكأس الكؤوس الأوروبية بعد الفوز في المباراة النهائية أمام بارما 1994 (غيتي إيميجز)

ومنذ ذلك الحين خسر أرسنال 5 مباريات نهائية في مختلف المسابقات القارية، فعلى مستوى دوري الأبطال، خسر الفريق الملقب بـ(المدفعجية) 1-2 أمام برشلونة الإسباني في نهائي البطولة موسم (2005 -2006)، بالإضافة لخسارته الليلة أمام سان جيرمان.

أما في كأس الكؤوس القارية، فخسر نهائي البطولة عام 1995 أمام ريال سرقسطة الإسباني، فيما خسر نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام غلطة سراي التركي عام 2000، حينما كانت تسمى في الماضي بكأس الاتحاد الأوروبي، و2019 أمام تشيلسي الإنجليزي.

وبصفة عامة، يمتلك أرسنال لقبين قاريين فقط طوال تاريخه هما كأس المعارض بين المدن موسم (1669-1970) قبل إلغائها، بالإضافة لكأس الكؤوس الأوروبية قبل 32 عاما.

المصدر: الجزيرة + وكالات

