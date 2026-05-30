بالفيديو.. كندا تبتكر طريقة استثنائية لإعلان قائمة مونديال 2026

بطريقة مبتكرة خطفت الأنظار، أعلنت كندا عن قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، حيث ظهرت أسماء اللاعبين معلقة على قمة برج "سي إن" الشهير في تورونتو عبر عرض جوي بطائرة مسيرة، في مشهد غير مسبوق احتفى بمنتخب "أوراق القيقب" قبل انطلاق البطولة.

وضمت القائمة النهائية القائد ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونيخ الألماني، ليبدد الاتحاد الكندي المخاوف بشأن جاهزية نجمه الأول بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ الخلفية، إلى جانب المهاجم جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي يعول عليه الكنديون كثيرًا في المونديال.

وتم الإعلان عن تشكيلة كندا على التلفزيون، وأظهرت لقطات مصورة بواسطة طائرة مسيرة لافتة لكل لاعب من الفريق معلقة في أعلى برج سي إن الشهير في تورونتو.

وجاءت تشكيلة كندا على النحو التالي:

حراس المرمى: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي) – أوين جودمان (بارنسلي) – دين سانت كلير (إنتر ميامي).

المدافعون: مويز بومبيتو (نيس) – ديريك كورنيليوس (مرسيليا) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) – لوك دو فوجرول (فولهام) – أليستير جونستون (سيلتيك) – ألفي جونز (ميدلسبره) – ريتشي لاريا (تورونتو) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت) – جويل ووترمان (شيكاجو فاير).

لاعبو الوسط: علي أحمد (نوريتش سيتي) – تاجون بيوكانن (فياريال) – ماتيو شوانيير(لوس انجليس إف.سي) – ستيفن يوستاكيو (بورتو) – مارسيلو فلوريس (تيجريس أونال) – إسماعيل كوني (ساسولو) – ليام ميلر (هال سيتي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو) – ناثان ساليبا (أندرلخت) – جيكوب شافلبرج (لوس انجليس إف.سي).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس) – بروميس ديفيد (أونيون سان جيلواز) – كايل لارين (مايوركا) – تاني أولواسيي (فياريال).