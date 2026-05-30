رغم السقوط أمام سان جيرمان.. هافرتز يحقق إنجازا تاريخيا في دوري الأبطال

دخل الألماني كاي هافرتز تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح تاسع لاعب يسجل أهدافا في أكثر من نهائي للمسابقة القارية، وذلك بتسجيله الهدف الأول لأرسنال في شباك باريس سان جيرمان خلال نهائي نسخة 2025-2026 في بودابست.

وإلى جانب دخوله قائمة اللاعبين الذين سجلوا في أكثر من نهائي، بات هافرتز أول لاعب يهز الشباك في نهائي دوري أبطال أوروبا بقميص فريقين متنافسين من المدينة نفسها، هما تشلسي وأرسنال اللندنيان. وكان اللاعب الألماني قد سجل هدف الفوز لتشلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي عام 2021، قبل أن يكرر الإنجاز مع أرسنال بعد 5 سنوات.

كما أصبح هافرتز ثالث لاعب فقط يسجل في نهائي دوري الأبطال مع ناديين مختلفين، لينضم إلى قائمة محدودة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في أكثر من نهائي أوروبي.

ويظل البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي، إذ يعد اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات مختلفة لدوري الأبطال، مع مانشستر يونايتد عام 2008 وريال مدريد عامي 2014 و2017.

اللاعبون الذين سجلوا في أكثر من نهائي لدوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو: 3 نهائيات (عام 2008 مع مانشستر يونايتد، وعامي 2014 و2017 مع ريال مدريد).

راؤول غونزاليس: نهائيان (عامي 2000 و2002 مع ريال مدريد).

صامويل إيتو: نهائيان (عامي 2006 و2009 مع برشلونة).

ليونيل ميسي: نهائيان (عامي 2009 و2011 مع برشلونة).

سيرخيو راموس: نهائيان (عامي 2014 و2016 مع ريال مدريد).

ماريو ماندزوكيتش: نهائيان (عام 2013 مع بايرن ميونخ وعام 2017 مع يوفنتوس).

غاريث بيل: نهائيان (عامي 2014 و2018 مع ريال مدريد).

فينيسيوس جونيور: نهائيان (عامي 2022 و2024 مع ريال مدريد).

كاي هافيرتز: نهائيان (عام 2021 مع تشلسي وعام 2026 مع أرسنال).

وبهدفه في نهائي بودابست، واصل هافرتز تأكيد حضوره في المواعيد الكبرى، مضيفا اسمه إلى قائمة أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في أكثر من نهائي لدوري أبطال أوروبا.