بالفيديو.. إصابة ديمبيلي في نهائي أبطال أوروبا ترعب ديشان قبل كأس العالم

تعرض عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه ضد أرسنال الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.

وقادت ركلات الترجيح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب أرسنال الإنجليزي.

وتعرض ديمبيلي لإصابة في نهاية الشوط الثاني من المباراة المقامة في العاصمة المجرية بودابست، ليغادر في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ويشارك بدلا منه البرتغالي غونزالو راموس.

وتأتي هذه الإصابة، التي بدا اللاعب منزعجا بسببها أثناء استبداله، لتثير قلق منتخب فرنسا ومدربه ديدييه ديشان قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويعد ديمبيلي أحد النجوم البارزين في المونديال بشكل عام، ومنتخب فرنسا حيث أن النجم المتوج بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، يمثل إلى جانب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، قوة هجومية كبرى للمنتخب الفرنسي الذي حل وصيفا للبطل الأرجنتين.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أرسنال بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة.

لكن ديمبيلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة، وتمنح البطولة لسان جيرمان، الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.