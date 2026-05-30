حارس مرمى يضحي بحفل زفافه للمشاركة في كأس العالم 2026

اضطر مايكل وود حارس مرمى أوكلاند إلى تأجيل حفل زفافه عقب اختياره ضمن تشكيلة منتخب نيوزيلندا للمشاركة في كأس العالم، لكنه أشار إلى أن خوض أكبر بطولة كروية في العالم يظل سببا وجيها للتضحية بهذا الموعد.

وكان وود قد أعلن خطوبته قبل عام، في وقت لم يكن يتوقع فيه أن يكون ضمن حسابات المدرب دارين بيزلي لكأس العالم، وكان يخطط للزواج من خطيبته زانا رينتون الشهر المقبل، وهو الموعد الذي يتزامن مع إقامة البطولة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز في أمريكا الشمالية.

وأكد بيزلي هذا الشهر أن وود، الذي خاض ست مباريات دولية، سيكون الحارس الثالث في التشكيلة المكونة من 26 لاعباً، خلف ماكس كروكومب وأليكس بولسن.

وعلى الرغم من أن فرص وود للمشاركة ضئيلة، وافقت رينتون على ذلك.

وقال الحارس (27 عاماً) لوسائل إعلام نيوزيلندية: "كانت خطيبتي داعمة جدا لهذا القرار. ليس من السيئ إلغاء حفل الزفاف من أجل بطولة كبيرة كهذه، فهذا لا يحدث إلا مرة كل أربع سنوات".

وأضاف: "سنؤجله حتى العام المقبل فحسب".

وجاء انضمام وود إلى تشكيلة نيوزيلندا، بعد أداء متذبذب في منتصف الموسم الحالي، ما أدى إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية لأوكلاند.

وعاد إلى التشكيلة الأساسية مرة أخرى على الفور عندما تعرض بديله، أوليفر سايل، لإصابة في الركبة في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى استبعاده من بقية موسم الدوري الأسترالي وكذلك من منافسات كأس العالم.

واغتنم وود فرصته الثانية بشكل ممتاز، ولعب دورا رئيسيا في فوز أوكلاند بأول لقب له في الدوري الأسترالي. وتصدى لركلة ترجيح قادت فريقه للفوز على ملبورن سيتي في الأدوار الإقصائية ثم حافظ على شباكه نظيفة خلال الفوز 1-0 على سيدني في المباراة النهائية الأسبوع الماضي، ليساهم في أن يصبح أوكلاند أول فريق نيوزيلندي يفوز بدوري الأضواء الأسترالي.

ويشعر وود ببعض الراحة لكونه الحارس الثالث لمنتخب بلاده في كأس العالم. وقال: "أعتقد أن دوري واضح تماما".

وأضاف: "سأكون الحارس الثالث وأدعم الحراس الآخرين، وإذا طلب مني اللعب، سأبذل قصارى جهدي".

وتلعب نيوزيلندا، الفريق الأقل تصنيفا بين 48 دولة مشاركة في كأس العالم، أمام إيران ومصر وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.