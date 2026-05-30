إيران تكشف عن موعد الرد الأمريكي النهائي بشأن تأشيرات كأس العالم

قال مهدي محمد نبي نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مساء الجمعة، إن السلطات الأمريكية سترد على طلبات تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني لكأس العالم "خلال هذا الأسبوع".

وأوضح أن المنتخب الإيراني سيقيم معسكره خلال البطولة في المكسيك، رغم أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُقام داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الطلبات تأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن منح التأشيرات، على خلفية التوترات بين البلدين، رغم وجود وقف إطلاق نار هش بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقال نبي عبر مترجم، بعد فوز إيران على غامبيا 3-1 في مباراة ودية: "لقد أرسلنا رسالة إلى الفيفا للاستفسار عن وضع التأشيرات، وقد رد علينا بأن النتائج ستُبلّغ هذا الأسبوع".

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية ثانية أمام مالي، الخميس المقبل في أنطاليا، قبل التوجه إلى تيخوانا في المكسيك، حيث سيقيم معسكره الأساسي استعدادا للمونديال المقرر بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

ويأمل اللاعبون الإيرانيون الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، خصوصا أن مباريات دور المجموعات للمنتخب سُتقام على الأراضي الأمريكية.

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في كأس العالم في 16 يونيو/حزيران المقبل أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، قبل مواجهة بلجيكا في 21 يونيو/حزيران في المدينة نفسها، ثم مصر في 26 يونيو/حزيران في سياتل.