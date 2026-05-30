أغلى من ملعبي بايرن وسيتي.. كيف تحول "بوشكاش أرينا" إلى تحفة الملاعب الأوروبية؟

لن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، الجارية الآن بين أرسنال وباريس سان جيرمان، المباراة الكبرى الأولى التي يستضيفها ملعب "بوشكاش أرينا"؛ فالملعب كان قد استضاف من قبل مباريات عدة في يورو 2020، وكذلك استضاف نهائيي السوبر الأوروبي 2020 والدوري الأوروبي 2023.

لكن للملعب تاريخا أسبق من ذلك بكثير، حتى لو كان قد تأسس في هيئته الحالية بعد التجديد في عام 2019.

كيف تحول "بوشكاش أرينا" إلى تحفة الملاعب

أقيم ملعب "بوشكاش أرينا" – الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا ويتسع لأكثر من 67 ألف متفرج – في مكان ملعب "فيرينتس بوشكاش"، الذي اكتمل هدمه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وبدأ تشييد الملعب الجديد عام 2017 وانتهى بناؤه بعد نحو عامين.

وكان ملعب "فيرينتس بوشكاش" القديم الوجهة المرتبطة دائما بمباريات منتخب المجر، الذي كان قوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم حتى مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقد كان الملعب وجهة أكثر من رياضية؛ إذ كان موقعا متعدد الاستخدامات في قلب العاصمة المجرية بودابست، بسعة تصل إلى 56 ألف متفرج.

تلك البؤرة التي جمعت عشاق الرياضة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، جعلت لقبه يسمى بـ"ملعب الشعب" أو "نيبستاديون" باللغة المجرية.

وحينما أُصدر قرار هدمه في عام 2016، كان الرهان على تحفة معمارية حديثة تكون خير عوض لهذا التاريخ الكبير.

أغلى من ملعبي بايرن وسيتي

سبق التصور النهائي للملعب وتصميمه تاريخ الانتهاء من أعمال الهدم بعامين، وبالتحديد في الأول من أغسطس/آب 2014، حينما قدمه المركز الوطني الرياضي المجري.

حينها، عرض المعماري المجري "جورجي سكارديلي" – مصمم صالة لاسلو باب بودابست سبورتس أرينا (László Papp Budapest Sports Arena) المجاورة – خططه الأصلية التي لم تكن تتضمن هدم الملعب القديم.

وفي 23 فبراير/شباط 2017، أعلن "يانوش لازار"، وزير مكتب رئيس الوزراء المجري، أن تكلفة الملعب سترتفع إلى 190 مليار فورنت مجري (نحو 620.6 مليون دولار) بدلا من التقدير السابق البالغ 100 مليار (نحو 330 مليون دولار).

فيما تخطت الميزانية النهائية 711 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الأصلية بأكثر من 90 مليون دولار، لتصبح أعلى من تكلفة ملاعب أوروبية مشابهة الحجم، مثل "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، وملعب "الاتحاد" الخاص بمانشستر سيتي.

وفي عام 2014، اختير التصميم الأصلي للملعب كأفضل تصميم من قبل موقع ستاديوم دي بي (StadiumDB)؛ حيث تميز بمضمار جري مرتفع يطل على أرضية الملعب، ومناظر بانورامية لأفق المدينة.

لكن مع بدء التنفيذ، تم تقليص بعض العناصر غير الأساسية بسبب تضخم التكاليف، ورغبة الحكومة المجرية في بناء ملعب ألعاب قوى منفصل لدعم ملف استضافة أولمبياد مستقبلي.

وقد ترشحت بودابست بالفعل لاستضافة أولمبياد 2024 بناءً على نجاح استضافة يورو 2020، مستغلة حالة الزخم التي أحدثتها تلك التحفة المعمارية.

بوشكاش أسطورة المجر

يحمل الملعبان، القديم والجديد، اسم أسطورة كرة القدم المجري ونادي ريال مدريد "فيرينتس بوشكاش"، الذي يملك تاريخا واسعا مع المنتخب المجري والنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.

فقد توج الأسطورة المجري بوشكاش بلقب دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا سابقا) 3 مرات مع ريال مدريد في أعوام 1959 و1960 و1966، بينما سجل خلال مسيرته بالبطولة 36 هدفا في 41 مباراة، محققا عددا لا بأس به من الأرقام التاريخية القياسية التي احتاجت وقتا طويلا كي تُكسر، بينما لم يُكسر بعضها حتى الآن.

ويحمل بوشكاش رقما قياسيا بتسجيله 7 أهداف في مباريات نهائي دوري الأبطال؛ بواقع 4 أهداف في نهائي 1960 (ضد آينتراخت فرانكفورت)، و3 أهداف في نهائي 1962 (ضد بنفيكا)، كما يملك في رصيده 5 ثلاثيات (Hat-trick) في تاريخ مشاركاته الأوروبية بشكل عام.