بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان رابع المتأهلين لكأس إنتر كونتيننتال 2026

أصبح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رابع المشاركين في النسخة المقبلة لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2026 (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وتغلب سان جيرمان على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، ليتوج بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق لأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أن حجزت مقاعدها في كأس إنتر كونتيننتال 2026، بعدما توجت بألقاب دوري الأبطال في قارات أوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا على الترتيب.

وتنص لائحة المسابقة على خوض حامل لقب دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية للبطولة العالمية مباشرة.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أرسنال بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة.

لكن ديمبيلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة، وتمنح البطولة لسان جيرمان، الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.