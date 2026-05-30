تطورات الحالة الصحية لحارس منتخب الجزائر.. هل يشارك في المونديال؟

أكدت التقارير الطبية الخاصة بحارس المنتخب الجزائري لوكا زيدان جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم عام 2026، بعد تجاوزه بنجاح الفحوصات التي خضع لها منذ بداية معسكر "الخضر" بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، وفق ما أوردته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني تلقى تطمينات كاملة بشأن الوضع الصحي لنجل الأسطورة زين الدين زيدان، بعدما أكد طبيب المنتخب قدرته على التدرب والمشاركة بشكل عادي دون أي مضاعفات، رغم الإصابة التي تعرض لها سابقا مع نادي غرناطة الإسباني.

وأضاف المصدر ذاته أن لوكا زيدان شارك بانتظام في التدريبات الجماعية منذ انطلاق المعسكر، حيث جاءت تقارير طبيب المنتخب ومدرب الحراس غويدو ناني إيجابية، ما عزز فرصه في الوجود ضمن القائمة النهائية المعنية بخوض منافسات كأس العالم.

ورغم ظهوره خلال الحصص التدريبية بالقناع الواقي، فإن ذلك لم يؤثر على اندماجه الكامل مع المجموعة، في مؤشر يعكس جاهزيته ورغبته الكبيرة في خوض أول مشاركة له في المونديال بألوان المنتخب الجزائري.

وكان لوكا زيدان خضع لجراحة دقيقة في 29 أبريل/نيسان الماضي، إثر تعرضه لكسر مضاعف في الفك والذقن خلال مواجهة فريقه ضد ألميريا على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

ويعد الحارس البالغ من العمر 27 عاما أحد الركائز الأساسية في خيارات المنتخب الجزائري، خاصة بعد مستوياته الباهرة وتألقه اللافت في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتأتي عودة نجل الأسطورة زين الدين زيدان في وقت حساس للغاية، حيث واجهت الجزائر أزمة حقيقية وشكوكا حامت حول مركز حراسة المرمى قبل المونديال؛ وتفاقم القلق لدى الشارع الرياضي الجزائري في ظل إصابة كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان معا، بالتزامن مع استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات الفنية.

إعلان

ويخوض "الخضر" نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه حامل اللقب الأرجنتين، والأردن، والنمسا.